Energetyka

Wynagrodzenia dla uczestników rynku mocy wyniosły 7,61 mld zł w 2025 r.

Wypłaty z tytułu umów zawartych na rynku mocy - czyli za gotowość do dostarczenia mocy do systemu energetycznego na wezwanie operatora - wyniosły 7,61 mld zł w 2025 r. wobec 6,22 mld zł w 2024 r. - podał Urząd Regulacji Energetyki.

Pap

6 sierpnia 2026, 09:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Kwota wypłacona dostawcom mocy z tytułu realizacji kontraktów w latach 2021-2025 sięgnęła 29,92 mld zł

fot: Krystian Krawczyk

Wypłaty z tytułu umów zawartych na rynku mocy - czyli za gotowość do dostarczenia mocy do systemu energetycznego na wezwanie operatora - wyniosły 7,61 mld zł w 2025 r. wobec 6,22 mld zł w 2024 r. - podał Urząd Regulacji Energetyki.

Kwota wypłacona dostawcom mocy z tytułu realizacji kontraktów w latach 2021-2025 sięgnęła 29,92 mld zł - podano w tegorocznym "Raporcie krajowym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki".

Mechanizm rynku mocy

Mechanizm rynku mocy zapewnia wynagradzanie uczestników rynku, czyli producentów energii elektrycznej, za ich pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy i zapewnienie dostaw energii do systemu elektroenergetycznego, gdy operator tego zażąda. W ogłaszanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne okresach przywołania na rynku mocy, wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Wytwórcy muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora albo wprowadzić do sieci, a odbiorcy objęci umowami mocowymi muszą zredukować swoje zapotrzebowanie.

Rynek mocy jako program pomocy publicznej został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2018 r. 

"Mechanizm ten zatwierdzono na 10 lat, jednak ze względu na możliwość zawarcia kontraktu na maksymalnie 17 lat, kontrakty zawarte w ramach wygranej aukcji mocy będą obowiązywały do 2047 r." - przypomniano w raporcie.

PSE ogłosiły we wtorek okres przywołania na rynku mocy w godzinach 17-19, z powodu wysokiego zapotrzebowania, związanego z upałami, niskiej prognozowanej produkcji energii wiatrowej oraz niedostępności mocy w jednostkach konwencjonalnych. Środek ten zastosowano również 30 czerwca br.

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