Wyjątkowa wystawa w Bieruniu. Odkryj fascynujące tajemnice KWK Piast
Na rynku w Bieruniu stanęła plenerowa wystawa „Bieruńsko gruba. Moje miejsce na ziemi”. Ekspozycja, którą można oglądać od 20 czerwca, przedstawia historię KWK Piast oraz losy lokalnej społeczności związanej z zakładem. Prezentowane są na niej materiały archiwalne oraz fotografie autorstwa Tomasza Liboski.
fot: Muzeum Miejskie w Bieruniu
Wystawa o historii KWK Piast
fot: Muzeum Miejskie w Bieruniu
Na rynku w Bieruniu stanęła plenerowa wystawa „Bieruńsko gruba. Moje miejsce na ziemi”. Ekspozycja, którą można oglądać od 20 czerwca, przedstawia historię KWK Piast oraz losy lokalnej społeczności związanej z zakładem. Prezentowane są na niej materiały archiwalne oraz fotografie autorstwa Tomasza Liboski.
Wystawę przygotowało Muzeum Miejskie w Bieruniu. Archiwalia pokazujące dzieje kopalni zestawiono ze zdjęciami dokumentującymi przemysłowe dziedzictwo regionu.
Ekspozycja na rynku będzie dostępna do 31 sierpnia. Więcej informacji oraz dodatkowe materiały można znaleźć na profilu Muzeum Miejskiego w Bieruniu na Facebooku.