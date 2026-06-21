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Wyjątkowa wystawa w Bieruniu. Odkryj fascynujące tajemnice KWK Piast

Na rynku w Bieruniu stanęła plenerowa wystawa „Bieruńsko gruba. Moje miejsce na ziemi”. Ekspozycja, którą można oglądać od 20 czerwca, przedstawia historię KWK Piast oraz losy lokalnej społeczności związanej z zakładem. Prezentowane są na niej materiały archiwalne oraz fotografie autorstwa Tomasza Liboski.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

21 czerwca 2026, 14:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Miejskie w Bieruniu

Wystawa o historii KWK Piast

fot: Muzeum Miejskie w Bieruniu

Na rynku w Bieruniu stanęła plenerowa wystawa „Bieruńsko gruba. Moje miejsce na ziemi”. Ekspozycja, którą można oglądać od 20 czerwca, przedstawia historię KWK Piast oraz losy lokalnej społeczności związanej z zakładem. Prezentowane są na niej materiały archiwalne oraz fotografie autorstwa Tomasza Liboski.

Wystawę przygotowało Muzeum Miejskie w Bieruniu. Archiwalia pokazujące dzieje kopalni zestawiono ze zdjęciami dokumentującymi przemysłowe dziedzictwo regionu.

Ekspozycja na rynku będzie dostępna do 31 sierpnia. Więcej informacji oraz dodatkowe materiały można znaleźć na profilu Muzeum Miejskiego w Bieruniu na Facebooku.

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