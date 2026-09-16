Wydobywamy około 40 różnych kopalin – uwarunkowania są nieprzyjazne

XIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego odbywała się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych.

XIII Szkoła Górnictwa Odkrywkowego odbywała się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych.

Górnictwo odkrywkowe w Polsce wydobywa około 40 różnych kopalin. To kilka tysięcy firm górniczych a w tym zakładów górniczych, firm zaplecza naukowego i badawczego, projektowego i zaplecza technicznego, ale owoczesne górnictwo to nie tylko wydobycie. To odpowiedzialność, bezpieczeństwo, efektywność, relacje z otoczeniem i umiejętność odpowiadania na zmieniające się realia rynku – uczestnicy XIII Szkoły Górnictwa Odkrywkowego 2026 podsumowali konferencję.

W debatach o stanie i przyszłości górnictwa odkrywkowego, które odbywały się w dniach od 7 do 9 września udział wzięło ponad 330 uczestników z ponad 150 firm i instytucji, w tym prawie 150 profesorów, prezesów i dyrektorów firm w różny sposób związanych z eksploatacją surowców.

Konferencja odbywała się w czasie niepewności o przyszłość górnictwa. Unia Europejska postawiła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2, które w oczywisty sposób dotykają sektor górniczy, elektroenergetyczny, ciepłowniczy oraz wiele branż energochłonnych, a więc produkcję stali, cementu i szeregu innych produktów. Na tę politykę nakłada się jeszcze wojna na Ukrainie o presji ekologicznej Brukseli oraz krajowych i zagranicznych ekologów i różnych przeciwników eksploatacji surowców. Przeszkodą w kontynuacji wydobycia w XXI w. są różne nieprzyjazne uwarunkowania formalno-prawne dla uzyskania koncesji wydobywczych i prowadzeniu ruchu zakładów górniczych – podkreślili uczestnicy SGO.

Benefis prof. inż. Zbigniewa Kasztelewicza

Podczas XIII Szkoły Górnictwa Odkrywkowego miał także miejsce benefis prof. inż. Zbigniewa Kaszelewicza, jednego z największych autorytetów w branży górnictwa odkrywkowego.

Jest on autorem i współautorem łącznie 442 publikacji. Przed zatrudnieniem na Akademii Górniczo-Hutniczej miał już 81 publikacji a w trakcie pracy naukowej pojawiło się kolejnych 361 publikacji m.in. w czasopismach naukowych i naukowo technicznych w kraju i zagranicą. Jest ponadto twórcą pięciu monografii jako samodzielny autor oraz współtwórcą innych pięciu monografii.

W czasie pracy na AGH Kraków był promotorem sześciu prac doktorskich i autorem jedenastu recenzji doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynieryjnych. Byłem kierownikiem Studiów Podyplomowych; Górnictwo Odkrywkowe Węgla Brunatnego i Górnictwo Odkrywkowe. Uczestniczył w różnych panelach dyskusyjnych na Forum Energetycznym w Sopocie i Karpaczu, a także w Forum Ekonomicznym w Krynicy. Byłem aktywnym członkiem Zespołu Roboczego przy Ministrze Energii ds. wypracowania „Programu dla sektora węgla brunatnego”.

W latach 2011–2015 uczestniczył w projekcie badawczym pt. "Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej". Bral dział w dokumentowaniu nowych złóż węgla brunatnego dla zapewnienia rozwoju Kopalni „Konin” do 2040 r.W 2017 r. otrzymałem wyróżnienie „Klucz sukcesu” za wkład w rozwój polskiej, a w 2019 r. tytuł Diamentowego Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. W 2023 r. otrzymał na AGH honorowe wyróżnienie „Kryształowa Barbórka”. Posiada stopień górniczy Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

W Polskiej Grupie Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiE) pracował od 15 lipca 2019 r. do 19 kwietnia 2024 r. na stanowisku wiceprezesa zarządu ds. wydobycia. Od 27 lipca 2023 r. do 19 kwietnia 2024 r. pełnił również funkcję po prezesa zarządu GiEK.

Jest cenionym działaczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Tegoroczna SGO odbyła się pod patronatem honorowym Minister Klimatu i Środowiska Pani Pauliny Henning-Kloski oraz Ministra Energii Miłosza Motyki.

Patronów reprezentował Główny Geolog Kraju prof. Krzysztof Galos, wiceminister klimatu i środowiska oraz dr. Piotr Otawski, generalny dyrektor ochrony środowiska.