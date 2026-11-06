Wydobycie nadal wpływa na powierzchnię Bytomia? Rozmawiał o tym zespół porozumiewawczy
W Bytomiu rozmawiano o wpływie eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta.
fot: Kajetan Berezowski
Wieża szybowa szybu Kopernik. Kopalnia Eko-Plus.
fot: Kajetan Berezowski
W Bytomiu rozmawiano o wpływie eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta.
5 listopada w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” odbyło się w Bytomiu odbyło się 29. posiedzenie zespołu porozumiewawczego, który ocenia wpływ eksploatacji na terenie miasta.
Głównym tematem spotkania była eksploatacja prowadzona w II i III kwartale 2026 roku oraz planów na kolejny kwartał i początek 2027 roku. Uczestnicy zapoznali się z wynikami pomiarów geodezyjnych dotyczących osiadania terenu oraz drgań gruntu. Ponadto omówiono koszty i postępy w usuwaniu szkód górniczych oraz aktualny stan likwidacji podziemnej i naziemnej infrastruktury kopalni „Bobrek".
W obradach uczestniczyli przedstawiciele OUG w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, KWK „Bobrek”, ZG „EKO-PLUS”, Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej oraz SRK S.A. w Bytomiu – Oddziału CZOK w Czeladzi.