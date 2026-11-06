Górnictwo

Wydobycie nadal wpływa na powierzchnię Bytomia? Rozmawiał o tym zespół porozumiewawczy

W Bytomiu rozmawiano o wpływie eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

6 listopada 2026, 11:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kajetan Berezowski

Wieża szybowa szybu Kopernik. Kopalnia Eko-Plus.

fot: Kajetan Berezowski

W Bytomiu rozmawiano o wpływie eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta. 

5 listopada w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” odbyło się w Bytomiu odbyło się 29. posiedzenie zespołu porozumiewawczego, który ocenia wpływ eksploatacji na terenie miasta.

Głównym tematem spotkania była eksploatacja prowadzona w II i III kwartale 2026 roku oraz planów na kolejny kwartał i początek 2027 roku. Uczestnicy zapoznali się z wynikami pomiarów geodezyjnych dotyczących osiadania terenu oraz drgań gruntu. Ponadto omówiono koszty i postępy w usuwaniu szkód górniczych oraz aktualny stan likwidacji podziemnej i naziemnej infrastruktury kopalni „Bobrek".

W obradach uczestniczyli przedstawiciele OUG w Katowicach, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, KWK „Bobrek”, ZG „EKO-PLUS”, Oddziału Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Rudzie Śląskiej oraz SRK S.A. w Bytomiu – Oddziału CZOK w Czeladzi. 

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