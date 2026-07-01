Wyciek ropy z wyłączonego odcinka rurociągu. Trwa usuwanie skutków

W pobliżu miejscowości Barnówko doszło w środę do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu PERN. Trwa usuwanie skutków wycieku. Nie ma on wpływu na bieżące dostawy surowca, nie stwarza też zagrożenia dla mieszkańców - poinformowała spółka.

W pobliżu miejscowości Barnówko doszło w środę do wycieku ropy naftowej z jednej z wyłączonych nitek zachodniego odcinka rurociągu PERN. Trwa usuwanie skutków wycieku. Nie ma on wpływu na bieżące dostawy surowca, nie stwarza też zagrożenia dla mieszkańców - poinformowała spółka.

Informując o wycieku z ropociągu odcinka zachodniego PERN wyjaśnił, że nastąpił on niedaleko Gorzowa Wlkp., przy drodze wojewódzkiej, na odcinku, gdzie prowadzone były prace przygotowawcze do planowanej wymiany infrastruktury.

"W chwili zdarzenia rurociąg nie był eksploatowany i nie prowadzono nim tłoczenia ropy naftowej" - przekazała spółka. Zapewniła przy tym, że wyciek dotyczy wyłącznie niepracującego odcinka magistrali i nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałej infrastruktury PERN, jak również na bieżącą realizację dostaw ropy naftowej do klientów.

Służby techniczne w akcji

Spółka podkreśliła, że po wykryciu wycieku na miejsce niezwłocznie skierowane zostały służby techniczne PERN, które zabezpieczyły teren i prowadzą działania skupione na usunięciu skutków zdarzenia i zabezpieczeniu środowiska.

"Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Sytuacja pozostaje pod kontrolą służb" - zaznaczył PERN. Dodał, że po zakończeniu akcji teren zostanie przywrócony do pierwotnego stanu.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do krajowych rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie całego kraju surowca i paliw.

W Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19 bazami paliw, których pojemność przekracza 2,8 mln metrów sześc., a także czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.