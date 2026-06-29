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Wybierasz się w podróż? PKP Intercity odwołało 21 pociągów w związku z pogodą

21 pociągów zostało w poniedziałek odwołanych przez PKP Intercity; przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. PKP PLK poinformowały, że przywrócono ruch na trzech liniach kolejowych.

Pap

29 czerwca 2026, 07:26
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Maciej Dorosiński

Kolejne problemy na torach

fot: Maciej Dorosiński

21 pociągów zostało w poniedziałek odwołanych przez PKP Intercity; przewoźnik tłumaczy, że wynika to z trudnych warunków atmosferycznych. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. PKP PLK poinformowały, że przywrócono ruch na trzech liniach kolejowych.

W poniedziałek na platformie X PKP PLK poinformowały, że po naprawie infrastruktury przywrócono ruch pociągów na trzech liniach kolejowych: nr 137 Strzegom - Jaworzyna Śląska, nr 274 Sędzisław - Boguszów-Gorce Zachód oraz nr 3 Świebodzin - Toporów.

"Przyczyną zmian w organizacji ruchu były zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej lub deformacja toru. Ze względu na wysokie temperatury służby techniczne PLK SA pozostają w pełnej gotowości, aby w razie konieczności jak najszybciej usunąć skutki awarii i przywrócić sprawne funkcjonowanie infrastruktury" - poinformowało biuro prasowe PKP PLK.

Te pociągi nie pojadą

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu PKP Intercity wynika, że wśród odwołanych pociągów znalazł się Swarożyc (IC nr 80152/3) w relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg, jak i w relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny (IC 88152/3). Pasażerom podróżującym w kierunku Kołobrzegu zapewniono honorowanie biletów w pociągu R nr 88626, a tym w kierunku Szczecina - w pociągu R nr 88693 Rega.

Nie pojedzie pociąg Jagna w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 1902/3) oraz w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9102/3).

To niejedyny pociąg odwołany na tej trasie; są wśród nich też Prząśniczka w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia (IC nr 9106/7) oraz w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC nr 1906/7). Odwołany został także Korczak w relacji Warszawa Wschodnia - Łódź Fabryczna (IC 19132/3).

Odwołano też pociąg Bory Tucholskie (TLK nr 58110/1) na trasie Gdynia Główna - Kostrzyn oraz Kostrzyn - Gdynia Główna (TLK nr 85110/1). Zapewniono zastępczą komunikację autobusową.

Inne odwołane pociągi to Szczeliniec w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra (TLK nr 36106/7) i w relacji Jelenia Góra - Kraków Główny (TLK nr 63106/7). Na tej trasie nie pojedzie też pociąg Sudety (w relacji Kraków Główny - Jelenia Góra był to TLK nr 36102/3, a w relacji Jelenia Góra -Kraków Główny - TLK nr 63102/3).

Na odcinku Kraków Główny - Zakopane nie pojedzie Kozica (TLK nr 73154/5) w relacji Poznań Główny - Zakopane. Tak samo jak Flisak w relacji Katowice - Gdynia Główna (TLK nr 45102/3) i w relacji Gdynia Główna - Katowice (TLK nr 54102/3).

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