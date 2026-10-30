29 października 2026 r. w JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego zajmującego się oceną eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy (WUG), podczas spotkania omówiono zarówno dotychczasowe skutki działalności kopalni, jak i plany wydobycia na najbliższe miesiące.

29 października 2026 r. w JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego zajmującego się oceną eksploatacji górniczej pod terenami miasta. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy (WUG), podczas spotkania omówiono zarówno dotychczasowe skutki działalności kopalni, jak i plany wydobycia na najbliższe miesiące.

Sprawozdanie z II i III kwartału 2026 r.

Uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniem z przebiegu eksploatacji górniczej prowadzonej w II i III kwartale 2026 r. Omówiono także realizację uchwał przyjętych podczas poprzedniego posiedzenia zespołu.

WUG przekazał, że przedstawiono również informacje o szkodach górniczych, które wystąpiły w tym okresie, oraz o stanie realizacji napraw wynikających z prowadzenia działalności górniczej przez JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice”. Chodzi w szczególności o działania podejmowane w związku z oddziaływaniem eksploatacji na powierzchnię terenu.

Plany na IV kwartał 2026 r. i I kwartał 2027 r.

Na posiedzeniu zaprezentowano także plany projektowanej eksploatacji górniczej w IV kwartale 2026 r. oraz I kwartale 2027 r. Przedstawiono analizę przewidywanego oddziaływania planowanych prac na powierzchnię terenu, co pozwala ocenić potencjalny wpływ kopalni na infrastrukturę, zabudowę i środowisko w Knurowie.

Zgodnie z komunikatem WUG, tego rodzaju spotkania służą bieżącemu porozumiewaniu się stron zaangażowanych w monitorowanie eksploatacji oraz koordynacji działań naprawczych.

Kto uczestniczył w spotkaniu?

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele:

Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku,

Urzędu Miasta Knurowa,

Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach,

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Zlewni w Gliwicach,

Nadleśnictwa Rybnik,

Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,

KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Obecność przedstawicieli miasta, dróg, gospodarki wodnej i nadleśnictwa pokazuje, że ocena oddziaływania kopalni obejmuje różne obszary – od infrastruktury drogowej, przez tereny zielone, po kwestie związane z wodami.

Nadzór i współpraca

Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Knurowa pełni ważną rolę w systemie nadzoru nad wpływem działalności kopalni na miasto. Dzięki regularnym posiedzeniom organy nadzoru, samorząd i spółka węglowa mogą wymieniać informacje o szkodach, postępie napraw oraz planowanych pracach górniczych.

Jak wynika z komunikatu Wyższego Urzędu Górniczego spotkanie pozwoliło ponownie przeanalizować skutki eksploatacji z ostatnich dwóch kwartałów oraz przygotować się do prac planowanych na przełomie 2026 i 2027 r.