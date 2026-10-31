29 października odbyło się 34. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza. Omówiono m.in. wydobycie z II i III kwartału 2026 r., plany na kolejne miesiące oraz postęp likwidacji rudzkiej kopalni – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

29 października odbyło się 34. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza. Omówiono m.in. wydobycie z II i III kwartału 2026 r., plany na kolejne miesiące oraz postęp likwidacji rudzkiej kopalni – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

Gdzie i kto obradował?

Spotkanie odbyło się w Polskiej Grupie Górniczej S.A., w Oddziale KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Obradom przewodniczył Witold Chowaniec, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele:

Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,

Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu – Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi,

SILTECH Sp. z o.o. w Zabrzu,

oddziałów PGG S.A.: KWK „Ruda”, KWK „Sośnica” oraz KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice.

Co omówiono?

Uczestnicy przeanalizowali zakres eksploatacji górniczej wykonanej pod terenami Zabrza w II i III kwartale 2026 r. Przedstawiono też plany wydobywcze na IV kwartał 2026 r. oraz I kwartał 2027 r.

WUG przekazał, że rozmawiano również o zakresie rzeczowo-finansowym usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. To kluczowy element współpracy między górnictwem a samorządami, ponieważ działalność podziemna może oddziaływać na powierzchnię, w tym na infrastrukturę i zabudowę.

Likwidacja Bielszowic

Ważnym punktem obrad był aktualny stan likwidacji infrastruktury powierzchniowej i podziemnej KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Zespół zapoznał się z informacjami o postępie tych prac.

Zespół porozumiewawczy ds. okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza pełni funkcję forum wymiany informacji między urzędami, samorządem, spółkami górniczymi i podmiotami zajmującymi się ochroną powierzchni oraz usuwaniem szkód górniczych.