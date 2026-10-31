Górnictwo

WUG: Omówiono eksploatację górniczą pod Zabrzem i likwidację kopalni Bielszowice

29 października odbyło się 34. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza. Omówiono m.in. wydobycie z II i III kwartału 2026 r., plany na kolejne miesiące oraz postęp likwidacji rudzkiej kopalni – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

31 października 2026, 07:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Kopalnia Bielszowice

fot: WUG

29 października odbyło się 34. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza. Omówiono m.in. wydobycie z II i III kwartału 2026 r., plany na kolejne miesiące oraz postęp likwidacji rudzkiej kopalni – poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

Gdzie i kto obradował?

Spotkanie odbyło się w Polskiej Grupie Górniczej S.A., w Oddziale KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Obradom przewodniczył Witold Chowaniec, zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele:

  • Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,
  • Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
  • Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
  • Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu – Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi,
  • SILTECH Sp. z o.o. w Zabrzu,
  • oddziałów PGG S.A.: KWK „Ruda”, KWK „Sośnica” oraz KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice.

Co omówiono?

Uczestnicy przeanalizowali zakres eksploatacji górniczej wykonanej pod terenami Zabrza w II i III kwartale 2026 r. Przedstawiono też plany wydobywcze na IV kwartał 2026 r. oraz I kwartał 2027 r.

WUG przekazał, że rozmawiano również o zakresie rzeczowo-finansowym usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. To kluczowy element współpracy między górnictwem a samorządami, ponieważ działalność podziemna może oddziaływać na powierzchnię, w tym na infrastrukturę i zabudowę.

Likwidacja Bielszowic

Ważnym punktem obrad był aktualny stan likwidacji infrastruktury powierzchniowej i podziemnej KWK w Likwidacji Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Zespół zapoznał się z informacjami o postępie tych prac.

Zespół porozumiewawczy ds. okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza pełni funkcję forum wymiany informacji między urzędami, samorządem, spółkami górniczymi i podmiotami zajmującymi się ochroną powierzchni oraz usuwaniem szkód górniczych.

Powiązane tematy:

wug wyższy urząd górniczy pgg polska grupa górnicza kopalnia bielszowice zabrze

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW: Jest aneks do umowy między górniczą spółką a Agencją Rozwoju Przemysłu

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Agencji Rozwoju Przemysłu dwóch spółek – Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładów Remontowych. JSW poinformowała o tym w raporcie.

Węgiel kamienny

Branża jak po trzęsieniu ziemi. Tylu ludzi zatrudnia polskie górnictwo węglowe

Górnictwo węgla kamiennego zatrudnia dziś mniej osób niż sama produkcja samochodów w Polsce. W 1990 r., kiedy to w górnictwie pracowało ok. 400 tys. osób przy 16,5 mln pracujących ogółem, udział ten sięgał ok. 2,4 proc.

Pilne
Jastrzębska Spółka Węglowa

Prezes JSW Bogusław Oleksy złożył rezygnację

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 30 października Bogusław Oleksy, pełniący funkcję prezesa zarządu JSW złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 października 2026 roku.

Artykuł sponsorowany

Południowy Koncern Węglowy - sprzedaż węgla opałowego wyższa o 23% niż przed rokiem

W ostatnich tygodniach na rynku węgla opałowego obserwowane jest zwiększone zainteresowanie zakupami. Wzmożony popyt odczuwalny jest również w Południowym Koncernie Węglowym, zarówno w Punktach Obsługi Klienta, jak i w sklepie internetowym Spółki.