Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa spotkał się 11 września 2026 r. z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, by omówić bezpieczeństwo pracy w kontekście kwalifikacji załóg, odejść na urlopy górnicze oraz utrzymania obiektów i wyrobisk wentylacyjnych.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa spotkał się 11 września 2026 r. z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, by omówić bezpieczeństwo pracy w kontekście kwalifikacji załóg, odejść na urlopy górnicze oraz utrzymania obiektów i wyrobisk wentylacyjnych.

Kwalifikacje załóg: BHP i przeróbka węgla w centrum rozmów

Głównym tematem spotkania był stan kwalifikacji pracowników JSW, w szczególności w specjalnościach bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przeróbka mechaniczna węgla. Uczestnicy wskazali na konieczność zapewnienia zgodności uprawnień pracowników z wymogami rozporządzenia Ministra Przemysłu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, w okresie vacatio legis określonym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Kierownicy ruchu zakładów górniczych JSW przedstawili aktualny stan zatrudnienia osób ze stwierdzonymi kwalifikacjami w tych obszarach oraz plany działań mających utrzymać optymalną liczbę kadry inżynieryjno‑technicznej w działach BHP i przeróbki mechanicznej węgla.

Urlopy górnicze i odprawy: WUG ostrzega przed lukami kompetencyjnymi

W nawiązaniu do trwającego procesu odchodzenia pracowników na dobrowolne urlopy górnicze i uzyskiwania jednorazowych odpraw, prezes WUG podkreślił, że redukcje nie mogą wpływać na bezpieczeństwo w kopalniach. Zaznaczył, że przy założeniach produkcyjnych konieczne jest zapewnienie odpowiedniego „obłożenia” robót oraz wykonywania czynności specjalistycznych wyłącznie przez osoby z właściwymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Omówiono sytuację w poszczególnych kopalniach spółki, w tym działania podjęte jeszcze przed redukcją zatrudnienia związaną z przewidywanym rozwiązaniem stosunku pracy przez doświadczonych pracowników. Zapewniono o bieżącym monitorowaniu tego zagadnienia.

Stan techniczny obiektów i wentylacja: dyscyplina utrzymania

Prezes WUG odniósł się też do utrzymania należytego stanu technicznego obiektów budowlanych zakładu górniczego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia, wskazując na istotność tego obszaru w świetle okoliczności ostatnich katastrof związanych z eksploatacją takich obiektów. Zwrócił uwagę na potrzebę zachowania dyscypliny w utrzymaniu w optymalnym stanie głównych wyrobisk wentylacyjnych, których pełna funkcjonalność ma szczególne znaczenie ze względu na wieloletni okres ich utrzymywania i kluczową rolę w przewietrzaniu rejonów kopalni.

Propozycje zmian w przepisach górniczych: potrzeba merytorycznego uzasadnienia

Rozmawiano również o wniesionych przez spółki górnicze propozycjach zmian w przepisach górniczych, zwłaszcza w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Przedstawiono wstępne stanowisko WUG, podkreślając zasadność merytorycznego uzasadnienia propozycji zmiany poszczególnych przepisów; szeroki zakres materiału wymaga dalszych konsultacji między przedsiębiorcami a organami nadzoru górniczego.

Spotkanie odbyło się w okresie targów górniczych Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach (9–11 września), gdzie prezes WUG i przedstawiciele JSW poruszali wątki bezpieczeństwa i kompetencji w branży. W tle pozostaje realizowany w JSW program osłonowy (tzw. safety net), w ramach którego tysiące pracowników skorzystało z urlopów górniczych i odpraw, co wpływa na strukturę kwalifikacyjną załóg.