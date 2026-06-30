Wtorek na szynach bez komplikacji?

PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych we wtorek - poinformował Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK. Ruch pociągów towarowych był wstrzymany w poniedziałek od godz. 13 do 19; w tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie.

PKP Polskie Linie Kolejowe nie planują wstrzymania ruchu pociągów towarowych we wtorek - poinformował Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK. Ruch pociągów towarowych był wstrzymany w poniedziałek od godz. 13 do 19; w tym czasie priorytetowo były obsługiwane pociągi pasażerskie.

- Nie planujemy w tym dniu na całej sieci wstrzymywać ruchu pociągów towarowych - powiedział we wtorek PAP Hamarnik. Dodał, że w poniedziałek ruch towarowy był wstrzymany do godz. 19.

W poniedziałek o wstrzymaniu ruchu pociągów towarowych poinformował resort infrastruktury. MI podkreślało, że w związku z trudną sytuacją pogodową w Polsce zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie utrudnień w ruchu pociągów na wypadek awarii spowodowanych przez upały.

"W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane pociągi pasażerskie" - zaznaczyło ministerstwo na platformie X.

Honorowano bilety

MI przypomniało, że przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity wprowadził honorowanie swoich biletów w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych przez nią trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Ponadto PKP IC przedłużyło możliwość zwrotu biletów bez potrącenia odstępnego do 2 lipca. Dotyczy to biletów zakupionych do 29 czerwca włącznie. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Jak informował w poniedziałek po południu wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w niedzielę przewoźnicy borykali się z dużymi opóźnieniami pociągów ze względu na problemy z trakcją i torami w związku z falą upałów.

- Intercity również dzisiaj podjęło decyzje, aby z łącznej liczby 560 pociągów dobowo odwołać 20 pociągów. To jest tak około 5 proc. całej puli. Chodziło o to, aby w ten sposób uporządkować sytuację, która była skutkiem wydarzeń z niedzieli - mówił wiceminister.

Upał III stopnia

W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązywały ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego. We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla siedmiu województw. Jeszcze w poniedziałek alert przed burzami dla znacznej części kraju ogłosiło również RCB. Ponadto w 11 województwach do środy obowiązują ostrzeżenia II bądź III stopnia przed upałami.

Dzisiaj alert burzowy

Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwo lubuskie oraz w części dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz.14 we wtorek i utrzymają się do godzin wieczornych.

Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę cały czas obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.