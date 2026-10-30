Kraj i Świat

Wszystkich Świętych w Śląskiem. Kiedy największy ruch w Katowicach, Częstochowie i innych miastach?

Koniecznie to sprawdź, zanim 1 listopada wyjedziesz na drogę! W ubiegłym roku tego dnia  kierowcy w Katowicach poruszali się średnio o 14,2 km/h wolniej niż zwykle, a w Będzinie liczba użytkowników systemu Yanosik wzrosła aż o 45,4 proc. W pobliżu analizowanych cmentarzy, jak informują twórcy aplikacji, największy ruch występował zarówno przed południem, jak i późnym popołudniem. Kiedy w tym roku najlepiej zaplanować wizytę na nekropolii? Eksperci Yanosik przeanalizowali dane z 2025 roku i przygotowali prognozę ruchu na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych. 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

30 października 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Bęben/ARC

Uwaga na drogach i w pobliżu nekropolii

fot: Andrzej Bęben/ARC

Koniecznie to sprawdź, zanim 1 listopada wyjedziesz na drogę! W ubiegłym roku tego dnia  kierowcy w Katowicach poruszali się średnio o 14,2 km/h wolniej niż zwykle, a w Będzinie liczba użytkowników systemu Yanosik wzrosła aż o 45,4 proc. W pobliżu analizowanych cmentarzy, jak informują twórcy aplikacji, największy ruch występował zarówno przed południem, jak i późnym popołudniem. Kiedy w tym roku najlepiej zaplanować wizytę na nekropolii? Eksperci Yanosik przeanalizowali dane z 2025 roku i przygotowali prognozę ruchu na nadchodzący dzień Wszystkich Świętych. 

Katowice - największy spadek prędkości w dniu Wszystkich Świętych

W Katowicach wyraźne zmiany w ruchu były widoczne pod koniec października 2025 roku. 30 października liczba użytkowników systemu Yanosik była o 14,3% wyższa niż zwykle, a średnia prędkość spadła do 40,2 km/h wobec typowych 42,3 km/h.

Dzień później wzrost liczby użytkowników wyniósł 14,8%, natomiast kierowcy poruszali się średnio z prędkością 38,7 km/h wobec zwyczajowych 42,5 km/h. Jednak największe spowolnienie odnotowano 1 listopada. Tego dnia średnia prędkość jazdy wyniosła 30,3 km/h wobec typowych 44,5 km/h, czyli była niższa o 14,2 km/h, co oznaczało spadek o 32%. Jednocześnie liczba użytkowników systemu Yanosik była o 11% wyższa niż zwykle.

Warto zauważyć, że największy wzrost liczby użytkowników w analizowanym okresie wystąpił dzień wcześniej, 31 października. Nie był to jednak dzień największego spowolnienia ruchu.

Będzin i Częstochowa - wyraźne zmiany w ruchu

W Będzinie liczba użytkowników systemu Yanosik rosła szczególnie w ostatnich dniach października. 30 października była o 16,3% wyższa niż zwykle, a 31 października wzrost wyniósł już 19,1%. Jednocześnie średnia prędkość spadła z typowych 47,9 km/h do 41,6 km/h.

Największe zmiany wystąpiły 1 listopada, kiedy liczba użytkowników wzrosła aż o 45,4%. Średnia prędkość jazdy wyniosła wówczas 36 km/h wobec typowych 50 km/h, czyli była niższa o 14 km/h (27,9% według danych systemu).

Podobny przebieg zmian odnotowano w Częstochowie. 30 października liczba użytkowników systemu była o 14,9% wyższa niż zwykle, a 31 października wzrost wyniósł 17,4%. Tego dnia średnia prędkość spadła do 35,2 km/h wobec typowych 40,4 km/h.

W dniu Wszystkich Świętych kierowcy w Częstochowie poruszali się średnio z prędkością 30,4 km/h zamiast 42,3 km/h. Oznaczało to spowolnienie o 11,9 km/h, czyli 28,1%. Liczba użytkowników systemu Yanosik była natomiast o 11% wyższa niż zwykle.

Jastrzębie-Zdrój i Żory - największe utrudnienia 1 listopada

W Jastrzębiu-Zdroju największy wzrost liczby użytkowników systemu Yanosik odnotowano 31 października i wyniósł on 36,4%. Średnia prędkość spadła wtedy do 29,9 km/h wobec typowych 35,6 km/h.

Dzień później liczba użytkowników była o 32,3% wyższa niż zwykle, ale warunki jazdy pogorszyły się jeszcze bardziej. 1 listopada średnia prędkość wyniosła 23,8 km/h wobec typowych 34,5 km/h, co oznaczało spadek o 10,7 km/h, czyli 31,1%.

W Żorach wzrost liczby użytkowników był znacznie mniejszy. 30 października wyniósł 5,1%, 31 października 4,7%, a 1 listopada 4,9%. Nie oznaczało to jednak braku utrudnień. W dniu Wszystkich Świętych średnia prędkość w Żorach spadła do 26,9 km/h wobec typowych 39,3 km/h. Kierowcy poruszali się więc średnio o 12,4 km/h wolniej, co oznaczało spadek o 31,4%.

Dane pokazują, że nawet stosunkowo niewielki wzrost liczby użytkowników systemu nie musiał oznaczać płynnego ruchu na drogach.

Przy których cmentarzach kierowcy zwalniali najbardziej?

Analiza ruchu w rejonie wybranych śląskich nekropolii pokazała, że godziny największego natężenia były zróżnicowane. W niektórych lokalizacjach szczyt występował jeszcze przed południem, natomiast w innych dopiero po godz. 16:00.

Największe spowolnienie odnotowano przy Cmentarzu Komunalnym w Katowicach. Szczyt ruchu przypadł tam między godz. 12:00 a 12:30. Średnia prędkość jazdy wynosiła wówczas 19,7 km/h wobec typowych 43,3 km/h, czyli była niższa aż o 23,6 km/h.

W Będzinie największy ruch przy Cmentarzu Komunalnym wystąpił między godz. 11:30 a 12:00. Kierowcy poruszali się tam średnio z prędkością 27,7 km/h wobec typowych 48,1 km/h. W Częstochowie sytuacja wyglądała inaczej w zależności od lokalizacji. Przy Cmentarzu Świętego Rocha szczyt przypadł między godz. 11:00 a 11:30, a średnia prędkość spadła do 24,2 km/h wobec zwyczajowych 32,5 km/h. 

Z kolei przy Cmentarzu Kule największy ruch wystąpił dopiero między godz. 17:00 a 17:30. W tym czasie kierowcy poruszali się średnio z prędkością 30 km/h wobec typowych 47,4 km/h, czyli o 17,5 km/h wolniej.

W Jastrzębiu-Zdroju szczyt ruchu przy Cmentarzu Komunalnym odnotowano między godz. 13:30 a 14:00. Średnia prędkość wynosiła wówczas 19,3 km/h wobec typowych 32,3 km/h, co oznaczało spadek o 13 km/h.

Późniejsze godziny największego natężenia odnotowano również w Żorach. Przy Cmentarzu Rzymskokatolickim szczyt przypadł między godz. 16:00 a 16:30, a średnia prędkość wyniosła 28,4 km/h wobec zwyczajowych 37,1 km/h. Natomiast przy Cmentarzu Komunalnym największy ruch wystąpił między godz. 17:00 a 17:30. Kierowcy poruszali się tam średnio z prędkością 20,1 km/h wobec typowych 42 km/h, czyli o 21,9 km/h wolniej.

Ponad połowa przyjazdów na katowickie cmentarze spoza miasta

Eksperci Yanosik sprawdzili również, skąd rozpoczynały się przejazdy do wybranych katowickich nekropolii. Analiza objęła pięć lokalizacji, w tym cmentarze komunalne i parafialne oraz Cmentarz Parafialny św. Szczepana. 57,2% analizowanych przyjazdów rozpoczynało się poza granicami Katowic, natomiast 42,8% w samym mieście.

Oznacza to, że w badanej grupie przeważały przejazdy rozpoczynające się poza Katowicami. W okresie Wszystkich Świętych warto więc uwzględnić możliwe utrudnienia również na trasach prowadzących do miasta, a nie wyłącznie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

 

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