Wstrząs w kopalni Ziemowit. Na szczęście nikt nie ucierpiał
W ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit doszło do silnego wstrząsu
Ruch Ziemowit KWK Piast-Ziemowit
W ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit doszło do silnego wstrząsu
Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 20.47.
- Zarejestrowano wstrząs o energii 2×10⁶ J. Jego epicentrum zlokalizowano ok. 30 metrów przed frontem ściany 996a w pokładzie 209/1 i ok. 50 metrów od chodnika ścianowego I 90508 - mówi Tomasz Głogowski z biura prasowego Polskiej Grupy Górniczej.
Jak dodał, wstrząs nie spowodował żadnych skutków w wyrobiskach i nie stanowił zagrożenia dla załogi.
- Z powierzchni odnotowano cztery zgłoszenia dotyczące jego odczucia - podkreśla Głogowski.