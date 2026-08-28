Górnictwo

Wstrząs w kopalni Ziemowit. Na szczęście nikt nie ucierpiał

W ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit doszło do silnego wstrząsu

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

28 sierpnia 2026, 08:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

Ruch Ziemowit KWK Piast-Ziemowit

W ruchu Ziemowit KWK Piast-Ziemowit doszło do silnego wstrząsu

Do zdarzenia doszło w czwartek o godz. 20.47. 

- Zarejestrowano wstrząs o energii 2×10⁶ J. Jego epicentrum zlokalizowano ok. 30 metrów przed frontem ściany 996a w pokładzie 209/1 i ok. 50 metrów od chodnika ścianowego I 90508 - mówi Tomasz Głogowski z biura prasowego Polskiej Grupy Górniczej.

Jak dodał, wstrząs nie spowodował żadnych skutków w wyrobiskach i nie stanowił zagrożenia dla załogi. 

- Z powierzchni odnotowano cztery zgłoszenia dotyczące jego odczucia - podkreśla Głogowski.

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