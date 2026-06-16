Wstrząs w kopalni Budryk, załoga została wycofana
W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk doszło w poniedziałkowy wieczór do wstrząsu. Z rejonu wycofano kilkunastu górników, nikomu nic się nie stało.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Kopalnia Budryk
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk doszło w poniedziałkowy wieczór do wstrząsu. Z rejonu wycofano kilkunastu górników, nikomu nic się nie stało.
Po godzinie 18 w poniedziałek 15 czerwca doszło do wstrząsu w kopalni Budryk w Ornontowicach. To był wstrząs o energii rzędu 8,7 x 10 do 6 J.
Do wstrząsu doszło za frontem ściany Bw-1 w pokładzie 405/2. Z rejonu wycofano 16 pracowników, nikomu nic się nie stało.
W zakładzie powołano zespół ekspertów, który oceni skutki zdarzenia.