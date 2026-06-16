Górnictwo

Wstrząs w kopalni Budryk, załoga została wycofana

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk doszło w poniedziałkowy wieczór do wstrząsu. Z rejonu wycofano kilkunastu górników, nikomu nic się nie stało.

Monika Krezel

Monika Krężel

16 czerwca 2026, 11:08
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Kopalnia Budryk

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk doszło w poniedziałkowy wieczór do wstrząsu. Z rejonu wycofano kilkunastu górników, nikomu nic się nie stało.

Po godzinie 18 w poniedziałek 15 czerwca doszło do wstrząsu w kopalni Budryk w Ornontowicach. To był wstrząs o energii rzędu 8,7 x 10 do 6 J.

Do wstrząsu doszło za frontem ściany Bw-1 w pokładzie 405/2. Z rejonu wycofano 16 pracowników, nikomu nic się nie stało.

W zakładzie powołano zespół ekspertów, który oceni skutki zdarzenia.

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