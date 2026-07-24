Wstrząs górotworu przyczyną dwóch wypadków zbiorowych w kopalniach

Od początku br. w polskim górnictwie wydarzyły się 872 wypadki, w tym pięć śmiertelnych i pięć ciężkich.

Od początku br. w polskim górnictwie wydarzyły się 872 wypadki, w tym pięć śmiertelnych i pięć ciężkich.

W czerwcu 2026 r. Wyższy Urząd Górniczy odnotował w czerwcu dwa poważne wypadki zbiorowe: "12 czerwca w ZG Rudna czterech poszkodowanych odniosło lekkie 17 czerwca w spółce EKO-PLUS, gdzie w wyniku wstrząsu poszkodowanych zostało trzech pracowników. Jeden poniósł śmierć".

Wypadek w Rudnej

12 czerwca 2026 r. w ZG Rudna o godzinie 923 w polu RU-XXIII/8 podczas wykonywania robót eksploatacyjnych wystąpił wstrząs o energii 3,9×107J, którego ognisko zlokalizowane zostało w caliźnie około 180 m od linii frontu rozcinkowego. W strefie zagrożenia znajdowało się czternastu pracowników. Skutki wstrząsu objęły czterech pracowników - operatorów samojezdnych maszyn górniczych przebywających w kabinach maszyn: dwóch samojezdnych wozów kotwiących, samojezdnego wozu wiercącego i ładowarki kołowej. Rozpoczęto akcję ratowniczą. Wezwano dyżurujące zastępy ratownicze z Górniczego Pogotowia Ratowniczego Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie.

Uwięzionego w obsypanej urobkiem kabinie operatora ładowarki uwolnili współpracownicy. Poszkodowani samodzielnie lub przy udziale współpracowników wycofali się ze strefy zagrożenia, skąd zostali przetransportowani pod szyb R-VII i przetransportowani na powierzchnię. Lekarz z GPR JRGH zaopatrzył ich medycznie. Poszkodowanego operatora jednej z kotwiarek podjęło Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i został on przetransportowany do szpitala, natomiast trzech pozostałych operatorów, który zgłosili urazy, również trafiło do szpitala. Po przeprowadzonej diagnostyce zostali zwolnieni do domów.

Z kolei 17 czerwca 2026 r., chodnikiem wydobywczym 7C w pokładzie 507, uzyskano postęp około 170 m, z zaplanowanych do wykonania 280 m. Na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 6.30, w przodku chodnika wydobywczego 7C w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej, zostały wykonane strzelanie wstrząsowe poprzez odpalenie 24kg MW załadowanego w 4 otworach o długości 12 m, które nie sprowokowały wstrząsu górotworu.

Na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 14.00 sztygar zmianowy oddziału GG, skierował do przodka chodnika wydobywczego 7C 6 górników z zadaniem drążenia wyrobiska. Około godziny 15.29, podczas wybierania zalegającego urobku kombajnem chodnikowym, nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 5x106J, zlokalizowany około 40 m na północny wschód od przodka. W wyniku wstrząsu miał miejsce wypadek zbiorowy, któremu uległo 3 pracowników zatrudnionych w chodniku wydobywczym 7C.

Górnik znajdujący się około 40 m od przodka został przysypany urobkiem, a 2 poszkodowanych wyszło o własnych siłach z zagrożonego rejonu. O godzinie 16.30 dyspozytor ruchu kopalni rozpoczął akcję ratowniczą, do której skierował 2 zastępy ratownicze CSRG w Bytomiu, celem uwolnienia uwięzionego w przodku górnika. W tym czasie po wyjeździe na powierzchnię, 2 pozostałym poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy, po czym przetransportowano ich do szpitali. O godzinie 21.50, po uwolnieniu poszkodowanego w przodku górnika, który nie dawał oznak życia i przetransportowaniu go do bazy ratowniczej, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Od początku roku wydarzyły się 872 wypadki

W tym pięć śmiertelnych i pięć ciężkich. W górnictwie węgla kamiennego odnotowano ich 624, a tym trzech śmiertelnych. W firmach usługowych odnotowano 106 wypadków. Jeden ciężki wypadek był udziałem właśnie pracownika firmy zewnętrznej.

Dla porównania w górnictwie odkrywkowym doszło do 14 wypadków, w tym dwóch ciężkich i dwóch śmiertelnych.

Ogółem w firmach zewnętrznych doszło do trzech wypadków. W górnictwie rud miedzi odnotowano w sumie 78 wypadków, w tym 31 w firmach usługowych.

W ub.r. w całym polskim górnictwie wydarzyły się 2034 wypadki, 14 ciężkich i 16 śmiertelnych.