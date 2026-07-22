Trwają przygotowania do 6. edycji konferencji naukowo-technicznej „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”. Dolny Śląsk stanie się centrum debaty o bezpieczeństwie surowcowym kraju.

Prof. inż. Robert Król promuje ideę wydarzenia jako miejsca spotkania przedstawicieli nauki, przemysłu i administracji publicznej wokół wyzwań związanych z bezpieczeństwem surowcowym oraz przyszłością nowoczesnego górnictwa.

Trwają przygotowania do 6. edycji konferencji naukowo-technicznej „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”. Dolny Śląsk stanie się centrum debaty o bezpieczeństwie surowcowym kraju.

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej organizuje jedną z największych konferencji górniczych w tym roku. W programie przewidziano prezentacje projektów realizowanych przez studentów i koła naukowe Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, spotkania z zainteresowanymi pracodawcami sektora surowcowego oraz stanowiska demonstracyjne prezentujące nowoczesne technologie i praktyczne zastosowania geonauk.

Znaczenie zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarki

Znaczenie zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarki, nowoczesne technologie w górnictwie oraz kształcenie przyszłych kadr dla sektora surowcowego będą głównymi tematami 6. edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”, która odbędzie się 26–27 listopada we Wrocławiu. Wydarzenie organizują Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej oraz Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Konferencja „Tradycje i Innowacje w Górnictwie” od lat należy do najważniejszych wydarzeń integrujących środowiska nauki, przemysłu i administracji publicznej wokół wyzwań związanych z rozwojem branży surowcowej.

- Tegoroczna edycja poświęcona będzie roli górnictwa Dolnego Śląska w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego państwa, transformacji energetycznej oraz budowie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – tłumaczy prof. dr hab. inż. Robert Król, kierownik Katedry Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, inicjator i pomysłodawca konferencji.

Naukowiec promuje ideę wydarzenia jako miejsca spotkania przedstawicieli nauki, przemysłu i administracji publicznej wokół wyzwań związanych z bezpieczeństwem surowcowym oraz przyszłością nowoczesnego górnictwa.

Celem konferencji jest więc nie tylko prezentacja wyników badań i doświadczeń przemysłu, lecz także stworzenie platformy dialogu pozwalającej wypracować wspólne stanowisko dotyczące strategicznego znaczenia dolnośląskich zasobów mineralnych dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Wnioski z obrad mają wskazać kierunki dalszego rozwoju odpowiedzialnego i innowacyjnego górnictwa.

Wydarzenia towarzyszące

Ważnym elementem tegorocznej edycji będą wydarzenia towarzyszące, które wyprowadzą debatę o surowcach poza sale konferencyjne. Cykl rozpocznie październikowy prolog organizowany podczas inauguracji roku akademickiego Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. We współpracy z Miastem Wrocław przygotowana zostanie otwarta wystawa prezentująca współczesne oblicze górnictwa, potencjał bogactw naturalnych Dolnego Śląska oraz działania branży na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Listopadowa konferencja obejmie sesje naukowo-techniczne, panel ekspercki „Dolny Śląsk wydobywa przyszłość – o znaczeniu branży surowcowej i kształceniu specjalistów”, a także prezentację założeń regionalnej Polityki Surowcowej Dolnego Śląska. Organizatorzy podkreślają, że będzie to wydarzenie bez precedensu, wpisujące się w szerszą dyskusję o przyszłości sektora surowcowego i jego znaczeniu dla rozwoju regionu oraz całego kraju.

Drugiego dnia konferencji odbędzie cykl studenckich wydarzeń popularyzatorsko-edukacyjnych Active Geoscience 2026, skierowanych przede wszystkim dla kandydatów na studia, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli branży.

W programie przewidziano prezentacje projektów realizowanych przez studentów i koła naukowe Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, spotkania z zainteresowanymi pracodawcami sektora surowcowego oraz stanowiska demonstracyjne prezentujące nowoczesne technologie i praktyczne zastosowania geonauk. Organizatorzy chcą pokazać, że współczesne górnictwo to innowacyjna branża pełna wyzwań i możliwości rozwoju, zachęcając przy tym młodych ludzi do realnego współtworzenia przyszłości sektora surowcowego.