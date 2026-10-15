Pilne
Górnictwo

Wrona: Złożymy aktualizację wniosku w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa

Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Pap

15 października 2026, 10:45
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: MAP

Grzegorz Wrona, wiceminister aktywów państwowych

fot: MAP

Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

"Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej w sektorze górniczym" - powiedział wiceminister Wrona podczas spotkania z dziennikarzami. 

Dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych to 4,5 miliarda zł

Wiceminister poinformował, że dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w 2026 roku sięgają 4,5 miliarda złotych.

 "Zakładamy w przyszłym roku 3,1 miliarda zł. Na likwidację zakładów górniczych, naprawy szkód górniczych w 2026 roku było to 1,13 miliarda złotych, w tym 0,72 miliarda na SRK, a w przyszłym roku będzie to kwota 1,7 miliarda złotych" - powiedział Grzegorz Wrona. 

Dodał"

"W 2027 roku na świadczenia osłonowe jest przewidziane 1,2 miliarda złotych, w tym pół miliarda dla JSW. Dla porównania w 2026 roku było to 960 milionów, czyli widać wyraźnie, że będziemy tę redukcję prowadzić" - dodał. 

Wiceminister aktywów państwowych wskazał przy tym, że zapotrzebowanie na przyszły rok zgłoszone przez sektor górniczy to 10,85 miliardów złotych.

Powiązane tematy:

górnictwo wrona dopłaty do węgla

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kopalnia

W Górniczej o kopalni Budryk i kolejnej transformacji pogórniczych terenów

Jak rozpoznać złoże? Co sądzą młodzi o zamykaniu kopalń? I jak udało się zrewitalizować tereny po kopalniach Saturn oraz Katowice? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 16 października. 

Węgiel kamienny

Kopalnie ogrzeją miasta zimą? Mogą stać się magazynami ciepła

Czy można zmienić kopalnie w podziemne magazyny energii cieplnej? Takie rozwiązanie testowane jest w Polsce i Słowenii. 

Węgiel kamienny

Ruszyły prace na hałdzie KWK ROW w Rydułtowach. Trwa likwidacja pożaru

Do 30 października prowadzone będą prace związane z likwidacją zapożarowania hałdy KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Surowce

Mazowieckie, łódzkie, lubelskie i wielkopolskie na czele surowcowej listy koncesji

W 2025 r. urzędy górnicze zaopiniowały łącznie 170 koncesji na wydobywanie kopalin – podał Wyższy Urząd Górniczy w swym corocznym Sprawozdaniu z działalności urzędów górniczych. Podstawowym zadaniem organów nadzoru górniczego w odniesieniu do gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania jest bezpośredni nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych.