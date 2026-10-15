Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej dla górnictwa - poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

"Ministerstwo energii w ciągu kilku dni złoży aktualizację wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej w sektorze górniczym" - powiedział wiceminister Wrona podczas spotkania z dziennikarzami.

Dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych to 4,5 miliarda zł

Wiceminister poinformował, że dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w 2026 roku sięgają 4,5 miliarda złotych.

"Zakładamy w przyszłym roku 3,1 miliarda zł. Na likwidację zakładów górniczych, naprawy szkód górniczych w 2026 roku było to 1,13 miliarda złotych, w tym 0,72 miliarda na SRK, a w przyszłym roku będzie to kwota 1,7 miliarda złotych" - powiedział Grzegorz Wrona.

Dodał"

"W 2027 roku na świadczenia osłonowe jest przewidziane 1,2 miliarda złotych, w tym pół miliarda dla JSW. Dla porównania w 2026 roku było to 960 milionów, czyli widać wyraźnie, że będziemy tę redukcję prowadzić" - dodał.

Wiceminister aktywów państwowych wskazał przy tym, że zapotrzebowanie na przyszły rok zgłoszone przez sektor górniczy to 10,85 miliardów złotych.