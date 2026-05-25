Kraj i Świat

Wrona: Inwestycje w obronność impulsem na miarę Centralnego Okręgu Przemysłowego

Inwestycje w polski przemysł obronny mogą stać się impulsem rozwoju kraju na miarę przedwojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego - powiedział PAP w poniedziałek wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona, który był uczestnikiem Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce.

Pap

25 maja 2026, 15:12
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: MAP/FB

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona

Według wiceszefa resortu aktywów państwowych potężne środki finansowe, m.in. programy SAFE i KPO, przeznaczane obecnie na zbrojenia, jeśli zostaną dobrze spożytkowane, będą w przyszłości procentować zwiększeniem polskiego eksportu.

Jako przykład udanej inwestycji Wrona podał zakłady Gamrat z Jasła, które przed laty powstawały właśnie w ramach struktur Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Dzięki niedawno oddanej inwestycji rzędu 11 mln zł firma otworzyła laboratorium badań nieniszczących, zwiększając możliwości produkcyjne czterokrotnie.

Wiceminister poinformował, że elementem budowy nowoczesnego potencjału obronnego jest włączanie w łańcuch dostaw mniejszych podmiotów gospodarczych. W tym celu Polska Grupa Zbrojeniowa zorganizowała w ub. tygodniu spotkanie w Łańcucie.

- Do udziału zgłosiło się 600 przedsiębiorstw, z czego 250 miało możliwość bezpośrednich rozmów przy stole. W przedsięwzięciu chcą uczestniczyć zróżnicowane podmioty - od producentów śrub, przez zakłady dostarczające już wyposażenie dla wojska, aż po firmy z branży lotniczej oraz motoryzacyjnej - podał wiceminister.

Grzegorz Wrona podkreślił, że proces wejścia cywilnego biznesu w przemysł obronny właśnie się rozpoczyna i docelowo obejmie firmy z całego kraju.

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską (KE) umowę programu SAFE, w ramach której 43,7 mld euro ma trafić w postaci niskooprocentowanych pożyczek na polskie zbrojenia. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

Kraj i Świat

W KPO nie ma mowy o podatkach od aut spalinowych

W Krajowym Planie Odbudowy nie ma mowy o wprowadzaniu podatków od aut spalinowych, ponieważ trzy takie opłaty zostały usunięte - powiedział  w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce.

Geopolityka i bezpieczeństwo

W 2026 roku wydamy ponad 5 mld zł na cyberbezpieczeństwo

Polska wyda w 2026 roku ponad 5 mld zł na cyberbezpieczeństwo - poinformował w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce. Dodał, że celem jest obrona infrastruktury krytycznej przed masowymi atakami dywersyjnymi.

Kraj i Świat

Rodzinne wakacje u podnóża Tatr. Bukowina Tatrzańska zaprasza na lato z dziećmi

Są miejsca, które od pierwszych chwil pozwalają zwolnić tempo, odetchnąć pełną piersią i naprawdę pobyć razem. Bukowina Tatrzańska bez wątpienia należy do takich lokalizacji. Malowniczo położona na Podhalu, z zachwycającym widokiem na Tatry, jest doskonałym kierunkiem na rodzinne wakacje, szczególnie dla tych, którzy chcą korzystać z atrakcji regionu, a jednocześnie odpocząć w spokojniejszej atmosferze niż w gwarnym Zakopanem.

Samorząd i region

Prace naprawcze na estakadzie w Chorzowie do 4 czerwca

Na 4 czerwca br. planowane jest zakończenie robót naprawczych na chorzowskiej estakadzie, które mają umożliwić czasowe i ograniczenie wykorzystanie obiektu. Na kolejne dni zakładane są prace związane ze wznowieniem ruchu pojazdów, w tym komunikacji miejskiej pod obiektem.