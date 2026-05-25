Są miejsca, które od pierwszych chwil pozwalają zwolnić tempo, odetchnąć pełną piersią i naprawdę pobyć razem. Bukowina Tatrzańska bez wątpienia należy do takich lokalizacji. Malowniczo położona na Podhalu, z zachwycającym widokiem na Tatry, jest doskonałym kierunkiem na rodzinne wakacje, szczególnie dla tych, którzy chcą korzystać z atrakcji regionu, a jednocześnie odpocząć w spokojniejszej atmosferze niż w gwarnym Zakopanem.

Idealna dla rodzin z dziećmi

Bukowina Tatrzańska to idealna baza wypadowa dla rodzin z dziećmi. Każdy dzień można tu zaplanować inaczej: spacerując po okolicy, podziwiając panoramę Tatr, wybierając się na rodzinne wycieczki, korzystając z tras spacerowych i rowerowych, a także odkrywając regionalne atrakcje Podhala. W pobliżu znajdują się również popularne Termy BUKOVINA, które są świetnym pomysłem na rodzinny relaks niezależnie od pogody.

Wygodne i piękne pokoje w góralskim stylu

Planując wakacje z dziećmi, warto zadbać o wygodny nocleg, który pozwoli w pełni cieszyć się pobytem bez zbędnych trosk. Takim miejscem jest Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska. To przyjazny rodzinom obiekt położony w pięknej scenerii, oferujący wygodne pokoje rodzinne oraz widok na Tatry, który potrafi stać się jednym z najpiękniejszych wspomnień z urlopu. To miejsce sprawdzi się zarówno dla rodzin szukających aktywnego wypoczynku, jak i dla tych, które marzą o spokojnym pobycie z dziećmi z wygodą, atrakcjami i udogodnieniami pod ręką.

Położenie najlepsze z możliwych

Hotel znajduje się w centrum miejscowości, niedaleko Term. Goście hotelu mogą skorzystać z możliwości zakupu biletów do Term BUKOVINA w promocyjnej cenie, co stanowi dodatkowe udogodnienie dla rodzin planujących wodne atrakcje podczas urlopu.

Ogromnym atutem Bukowiny Tatrzańskiej jest jej położenie. Do Zakopanego można dotrzeć szybko i wygodnie, dlatego Krupówki, Gubałówka, Wielka Krokiew czy tatrzańskie doliny pozostają w zasięgu krótkiej wycieczki. Po dniu pełnym wrażeń można jednak wrócić do spokojniejszej Bukowiny gdzie wieczory są cichsze, tempo łagodniejsze, a rodzinny odpoczynek nabiera prawdziwie górskiego charakteru.

Strefa relaksu zaprasza

Po dniu spędzonym na górskich spacerach, wycieczkach lub zabawie w termach goście Hotelu*** NAT Bukowina Tatrzańska mogą skorzystać z hotelowej strefy relaksu. W ramach wakacyjnej oferty dostępne są sauna sucha, sauna parowa, jacuzzi oraz ścieżka Kneippa. To doskonała propozycja dla rodziców, którzy chcą się zregenerować, a zarazem przyjemne uzupełnienie rodzinnego wypoczynku po dniu pełnym atrakcji.

Pyszne i zróżnicowane posiłki

Wakacyjny pobyt w Hotelu*** NAT Bukowina Tatrzańska obejmuje śniadania i obiadokolacje. Przy rezerwacji minimum czterech noclegów dziecko do 12. roku życia wypoczywa gratis na dostawce w pokoju z dwiema osobami pełnopłatnymi. W pakiecie przewidziano m.in. noclegi w komfortowych pokojach, śniadania w formie bufetu, obiadokolacje, nielimitowany dostęp do strefy relaksu, pokój zabaw dla dzieci oraz zniżki na dodatkowe atrakcje.

Uzupełnieniem pobytu jest hotelowa restauracja TaTRadycja, która serwuje dania kuchni regionalnej i polskiej. Może być ona wygodnym rozszerzeniem wyżywienia oferowanego w pakiecie szczególnie wtedy, gdy po dniu pełnym rodzinnych aktywności nie chce się już szukać restauracji poza obiektem. Goście korzystający z oferty wakacyjnej otrzymują również 15% rabatu na dania z karty w restauracji.

Bukowina Tatrzańska to miejsce, w którym wakacje z dziećmi mogą być jednocześnie aktywne, spokojne i pełne rodzinnej bliskości. Bliskość Zakopanego, piękne widoki, regionalna atmosfera, termalne atrakcje i komfortowy pobyt w Hotelu*** NAT Bukowina Tatrzańska tworzą idealny przepis na udane lato u podnóża Tatr.

Hotel*** NAT Bukowina Tatrzańska

Olczański Wierch 7

34-530 Bukowina Tatrzańska

tel. +48 572 663 274

tel. +48 18 207 72 12

e-mail: bukowina@nat.pl

To doskonała okazja, by zaplanować rodzinny wypoczynek w górach, połączyć relaks z atrakcjami Podhala i spędzić wakacje w miejscu, do którego chce się wracać.