W KPO nie ma mowy o podatkach od aut spalinowych

W Krajowym Planie Odbudowy nie ma mowy o wprowadzaniu podatków od aut spalinowych, ponieważ trzy takie opłaty zostały usunięte - powiedział w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko podczas Kongresu Bezpieczeństwo Polski w podrzeszowskiej Jasionce.

Sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej wyjaśnił, że wykreślone z planu rozwiązania były pomysłem poprzedniego rządu. Dotyczyły one podatku od posiadania pojazdów spalinowych, podwyższenia akcyzy przy rejestracji aut spalinowych, a także nowej opłaty dla firm dysponujących co najmniej dwoma takimi pojazdami.

Według wiceministra te reformy zostaną zastąpione funduszem inwestycyjnym Polskie Ciepłownictwo o wartości 3 mld zł. Ma on wejść w życie do końca tego roku i przez cztery lata, do 2030 roku, finansować inwestycje w tańszą energię cieplną.

Odnosząc się do polityki zachęcania obywateli do wymiany samochodów na modele bardziej ekologiczne, wiceminister ocenił, że realizowanie transformacji energetycznej za pomocą przymusu przynosi negatywne skutki. Jako przykład podał wyniki referendum w Krakowie dotyczące strefy czystego transportu.

Wiceszef resortu zadeklarował, że celem rządu jest opieranie zielonej zmiany na tańszej energii, niezależności oraz bezpieczeństwie energetycznym kraju. Według Szyszki upowszechnianiu ekologicznego transportu mają służyć inwestycje, a nie nakładanie nowych obciążeń fiskalnych.

Jako przykład wskazał planowane zaangażowanie 60 mld zł z KPO w odnawialne źródła energii.

Podczas wystąpienia w Jasionce wiceszef resortu zaprezentował również założenia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. W ramach KPO przeznaczono na ten cel 20 mld zł. Szyszko podkreślił, że jest to pierwszy w Europie program tego typu, z którego połowa środków, czyli 10 mld zł, zostanie skierowana bezpośrednio do samorządów na budowę schronów oraz miejsc schronienia.

Pieniądze z funduszu obronnego posłużą także do finansowania infrastruktury podwójnego zastosowania, w tym dróg przystosowanych do przemieszczania sprzętu wojskowego. Środki zostaną również przeznaczone na dokapitalizowanie polskich spółek zbrojeniowych, zarówno prywatnych, jak i należących do Skarbu Państwa.

Wiceminister zaznaczył, że nabory wniosków dla samorządów jeszcze się nie rozpoczęły, ale zainteresowanie programem jest duże. Wskazał, że samorządowcy z całego kraju już na etapie planowania nowych inwestycji, takich jak parkingi podziemne czy domy kultury, uwzględniają w projektach parametry techniczne wymagane dla schronów. W ocenie Szyszki przełoży się to na wyraźny wzrost liczby budowli ochronnych w Polsce w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat.