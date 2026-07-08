Wróci pakiet CPN? Wiceminister: "Rozważamy"

Wiceszef resortu odpowiedział na pytanie dziennikarzy, od czego zależy przywrócenie rządowego programu. Konrad Wojnarowski zwrócił uwagę, że decyzja w tej sprawie powiązana będzie z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

- Rozważamy, przyglądamy się sytuacji. Niemniej jednak, dopóki ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie wyeskaluje na podobną miarę, jak miało to miejsce na początku bliskowschodniej wojny, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji – powiedział Konrad Wojnarowski.

Wiceminister dodał, że decyzja zostanie podjęta wspólnie z ministrem finansów i branżą paliwową, „jeśli będzie taka potrzeba i będzie to miało pozytywny wpływ na tankujących”.

- Jeśli faktycznie wskaźniki i statystyka, dotycząca konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie pokazywać, że należy znowu pochylić się nad tym pakietem, to zrobimy to – mówił Wojnarowski.

To kolejny głos z rządu w tej sprawie. Wcześniej w RMF FM wypowiedział się na ten temat minister energii Miłosz Motyka. Mówił, że w przypadku eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, możliwe jest przywrócenie osłon dla kierowców.