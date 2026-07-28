Wrócą do atomu po prawie 40 latach? Chce tego młode pokolenie

Jak przypomina Associated Press (AP), premier Włoch Georgia Meloni planuje przywrócić energetykę jądrową prawie 40 lat po tym, jak kraj zrezygnował w następstwie katastrofy w Czarnobylu. Ma to być sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W przyszłym tygodniu włoski parlament ma zatwierdzić projekt ustawy, która stworzy ramy prawne dla technologii jądrowych nowej generacji.

Rząd liczy na to, że powrót do atomu spotka się z poparciem młodszego pokolenia Włochów – pisze AP. Ci, którzy pamiętają czasy katastrofy w Czernobylu są mu przeciwni. Włosi dwukrotnie odrzucili również energetykę jądrową w ogólnokrajowych referendach. W 2011 roku, tuż po katastrofie w Fukushimie, przeciwko budowie nowych reaktorów było około 94% głosujących.

Atomowy zwrot?

Teraz nastroje wydają się odwracać. Badanie firmy badawczej Only Numbers z czerwca wykazało, że około 55% Włochów popiera budowę elektrowni jądrowych nowej generacji. To właśnie na takie rozwiązania chce postawić włoski rząd, który zamiast na duże elektrownie, zamierza postawić na budowę reaktorów modułowych czy SMR.

„Mówimy o trzeciej zaawansowanej generacji energetyki jądrowej, znacznie lepiej odpowiadającej na potrzeby. Jest też dużo bezpieczniejsza, bo ma mniejsze rozmiary i bardzo krótkie czasy budowy” – mówił w rozmowie z AP Pichetto Fratin, minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

Zdaniem ministra nowe reaktory mogłyby zacząć działać we Włoszech w latach 2033-2035.