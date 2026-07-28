Energetyka

Wrócą do atomu po prawie 40 latach? Chce tego młode pokolenie

We Włoszech zmienia się nastawienie społeczne względem energii jądrowej – pisze Associated Press.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

28 lipca 2026, 13:41
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Czy Włosi znów są za energią jądrową?

fot: Pixabay.com

We Włoszech zmienia się nastawienie społeczne względem energii jądrowej – pisze Associated Press.

Jak przypomina Associated Press (AP), premier Włoch Georgia Meloni planuje przywrócić energetykę jądrową prawie 40 lat po tym, jak kraj zrezygnował w następstwie katastrofy w Czarnobylu. Ma to być sposób na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W przyszłym tygodniu włoski parlament ma zatwierdzić projekt ustawy, która stworzy ramy prawne dla technologii jądrowych nowej generacji.

Rząd liczy na to, że powrót do atomu spotka się z poparciem młodszego pokolenia Włochów – pisze AP. Ci, którzy pamiętają czasy katastrofy w Czernobylu są mu przeciwni. Włosi dwukrotnie odrzucili również energetykę jądrową w ogólnokrajowych referendach. W 2011 roku, tuż po katastrofie w Fukushimie, przeciwko budowie nowych reaktorów było około 94% głosujących.

Atomowy zwrot? 

Teraz nastroje wydają się odwracać. Badanie firmy badawczej Only Numbers z czerwca wykazało, że około 55% Włochów popiera budowę elektrowni jądrowych nowej generacji. To właśnie na takie rozwiązania chce postawić włoski rząd, który zamiast na duże elektrownie, zamierza postawić na budowę reaktorów modułowych czy SMR. 

„Mówimy o trzeciej zaawansowanej generacji energetyki jądrowej, znacznie lepiej odpowiadającej na potrzeby. Jest też dużo bezpieczniejsza, bo ma mniejsze rozmiary i bardzo krótkie czasy budowy” – mówił w rozmowie z AP Pichetto Fratin, minister środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

Zdaniem ministra nowe reaktory mogłyby zacząć działać we Włoszech w latach 2033-2035.

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