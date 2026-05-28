Energetyka

Wrochna: W czerwcu prezentacja aktualizacji programu jądrowego i mapy drogowej dla SMR

Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zostanie zaprezentowana "po długim weekendzie" - poinformował w czwartek wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że również w czerwcu mamy poznać mapę drogową rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

Pap

28 maja 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Tauron

Energetykę czeka rewolucja

fot: Tauron

Aktualizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zostanie zaprezentowana "po długim weekendzie" - poinformował w czwartek wiceminister energii Wojciech Wrochna. Dodał, że również w czerwcu mamy poznać mapę drogową rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR).

- Jeśli chodzi o PPEJ to jest tylko kwestia wyboru daty prezentacji. To będzie po długim weekendzie, czyli lada dzień - powiedział Wrochna podczas panelu na Polskim Kongresie Gospodarczym.

Podkreślił, że PPEJ dotyczy jedynie koordynowanych przez państwo inwestycji w tak zwanych dużych elektrowni jądrowych. Pierwsza z nich ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel.

Inwestycji w reaktory modułowe ma dotyczyć inny dokument - mapa drogowa dla SMR. Wiceminister podkreślił, że zostanie ona przedstawiona także w czerwcu.

Dodał, że resort energii rozmawia z inwestorami na temat możliwości wsparcia państwa dla inwestycji w SMR-y. Według niego na obecnym etapie rozwoju technologii będzie to konieczne.

Wrochna odniósł się też do przygotowanej przez spółkę Orlen Synthos Green Energy propozycji objęcia SMR-ów kontraktami różnicowymi. - Otrzymaliśmy od spółki założenia tego modelu i chcielibyśmy jak najszybciej do tych rozmów siąść - powiedział wiceminister.

W kwietniu prezes Orlen Synthos Green Energy Rafał Kasprów poinformował, że na przełomie kwietnia i maja spółka przekaże dokumentację potrzebną do wniosku o pomoc publiczną dla 14 SMR-ów do Ministerstwa Energii.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.

Powiązane tematy:

energetyka atom gospodarka wrochna

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Energetyka konwencjonalna

Enea zasila komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej

Na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy IQM Radiance 5 – jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań tego typu dostępnych w Polsce. Enea zaangażowała się we współpracę z uczelnią obejmującą m.in. zapewnienie zaplecza energetycznego dla funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technologii kwantowych, postrzegając nowoczesne centra danych i moce obliczeniowe jako ważny element gospodarki i energetyki przyszłości. 

Energetyka konwencjonalna

Blisko 800 mln zł zysku za I kwartał. Energetyczny gigant ma powody do zadowolenia

Grupa Energa zwiększyła w pierwszym kwartale 2026 r. zysk netto o 52 proc. rok do roku, do blisko 800 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. EBITDA grupy wzrosła o 28 proc., do 1,5 mld zł, a przychody wyniosły 6,3 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Energetyka konwencjonalna

W 2026 r. inwestycje energetyczne wzrosną do 3,4 bln dolarów. Tp kwestia bezpieczeństwa

Globalne inwestycje w sektorze energii wzrosną w 2026 r. do 3,4 bln dol., czyli o 5 proc. rdr, mimo destabilizującego wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie - wynika z raportu "World Energy Investment 2026" Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

Paliwo

Zysk netto Grupy Orlen w pierwszym kwartale tego roku wyniósł ponad 8,1 mld zł

Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku z dobrymi wynikami finansowymi. EBITDA LIFO sięgnęła 14,1 mld zł, przychody wyniosły 75,8 mld zł, a zysk netto wyniósł 8,1 mld zł, co jest efektem wysokiej efektywności operacyjnej i rosnących wolumenów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła zarządowi zarekomendować rekordową dywidendę o łącznej wartości 9,3 mld zł.