Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku z dobrymi wynikami finansowymi. EBITDA LIFO sięgnęła 14,1 mld zł, przychody wyniosły 75,8 mld zł, a zysk netto wyniósł 8,1 mld zł, co jest efektem wysokiej efektywności operacyjnej i rosnących wolumenów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła zarządowi zarekomendować rekordową dywidendę o łącznej wartości 9,3 mld zł.

– Początek roku upłynął pod znakiem dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii. W takim otoczeniu po raz kolejny potwierdziliśmy swoją odporność i skuteczność działania. Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski, oferując Polakom paliwa po najniższych cenach w Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewniamy ich pełną dostępność. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności, konsekwentnie zwiększając udział rynków zagranicznych w przychodach detalicznych Grupy. Mocna kondycja finansowa i skuteczna realizacja strategii pozwoliły nam także zarekomendować rekordową dywidendę w wysokości 8 zł na akcję. To wymierny przykład tego, w jaki sposób budujemy wartość koncernu dla akcjonariuszy – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Orlen przeznaczył w pierwszym kwartale br. 5,4 mld zł na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój nowoczesnych zero- i niskoemisyjnych źródeł energii - podała spółka w komunikacie.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Orlen wygenerowała 8,5 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł (-) 0,04, co świadczy o stabilności finansowej Grupy. Orlen posiada najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 z perspektywą stabilną przyznaną przez agencję Moody's i BBB+ z perspektywą stabilną przyznaną przez agencję Fitch.

Jak informuje spółka, Grupa Orlen konsekwentnie wzmacnia niezależność surowcową Polski, rozwijając portfolio wydobywcze na kluczowych rynkach zagranicznych. Dzięki inwestycjom na Norweskim Szelfie Kontynentalnym koncern dywersyfikuje źródła dostaw surowców, co przekłada się na większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabilność zaopatrzenia w dłuższej perspektywie. Istotnym krokiem w tym kierunku było odkrycie złóż Sissel i Frida Kahlo w Norwegii. Rosnący potencjał surowcowy zyskuje zaplecze logistyczne dzięki rozbudowie floty nowoczesnych gazowców Orlenu o dwie kolejne jednostki, które gwarantują elastyczność i ciągłość dostaw LNG drogą morską.

W obszarze rafineryjno-petrochemicznym koncern stawia na innowacje i optymalizację operacyjną. Sfinalizowano szczegółowy zakres prac oraz harmonogram strategicznego projektu Nowej Chemii, który wyznaczy przyszłe standardy efektywności przemysłowej. Kamieniem milowym dla konsolidacji polskiego rynku chemicznego było podpisanie przedwstępnej umowy na zakup udziałów w spółce Grupy Azoty Polyolefins. Równolegle ORLEN wspiera rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego, czego dowodem jest nowa stacja wodorowa w Płocku oraz podpisanie długoterminowej umowy na obsługę niskoemisyjnej komunikacji miejskiej.

Transformacja energetyczna Orlenu zwiększa tempo poprzez inwestycje w infrastrukturę przesyłową i czyste źródła. Koncern zrealizował budowę i modernizację ponad 1000 km nowoczesnych sieci energetycznych, które stanowią fundament nowoczesnego systemu dystrybucji. Do krajowego systemu przyłączono już 232 MW nowych mocy w odnawialnych źródłach energii, a stabilność ich funkcjonowania wspierają magazyny energii.

– Miniony kwartał pokazał siłę fundamentów finansowych Orlen i wysoką odporność naszego biznesu na zmienne otoczenie rynkowe. Bardzo dobre rezultaty operacyjne wszystkich segmentów przełożyły się na stabilne przepływy pieniężne. Konsekwentnie utrzymujemy bezpieczny poziom wskaźników finansowych, co zwiększa naszą zdolność do realizacji strategicznych projektów. To pozwoliło nam także zarekomendować najwyższą w historii Orlenu dywidendę o łącznej wartości 9,3 mld zł, potwierdzając długoterminowe podejście do budowania wartości dla akcjonariuszy – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes zarządu Orlenu ds. finansowych.