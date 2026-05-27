Energetyka

Ponad 9 tys. skontrolowanych stacji paliw, nieprawidłowości w 539 z nich

Od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tys. stacji paliw. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich, ale na żadną stację KAS nie nałożyła kary pieniężnej - podało Ministerstwo Finansów.

Pap

27 maja 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

Ceny paliwa zmieniają się każdego dnia

Od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tys. stacji paliw. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich, ale na żadną stację KAS nie nałożyła kary pieniężnej - podało Ministerstwo Finansów.

"W okresie od 31 marca 2026 r. do 25 maja 2026 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała 9 037 stacji paliw. Stwierdzono nieprawidłowości na 539 stacjach paliw" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Od wejścia w życie rządowego programu CPN, w ramach którego stosowane są maksymalne ceny paliw, KAS kontroluje stosowanie tych przepisów. Podmioty, które nie stosują się do przepisów, mogą zostać ukarane.

"Postępowania w sprawie wymierzenia kar pieniężnych prowadzą właściwe organy KAS, tj. naczelnicy urzędów celno-skarbowych, w trybie administracyjnym, z zastosowaniem przepisów Ordynacji podatkowej" - czytamy w odpowiedzi MF. "W przypadku przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej może nastąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu protokołu z tej kontroli" - podkreślono.

MF wyjaśniło, że po wszczęciu postępowania organ KAS jest "zobowiązany do zapewnienia stronie czynnego udziału w tym postępowaniu, w tym możliwości przedstawienia stanowiska, dowodów i wyjaśnień". Resort dodał także, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego właściwy organ KAS "wydaje decyzję administracyjną, w której rozstrzyga o wymiarze kary pieniężnej".

"Według posiadanych danych na 26 maja 2026 r. nie wymierzono jeszcze żadnej kary pieniężnej" - podało Ministerstwo Finansów.

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne dwóch rodzajów benzyn oraz oleju napędowego. Poza tym stosowane są obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa.

