Enea Operator wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Świnoujścia i Terminalu LNG
Rusza jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych za 186 mln złotych. Zabezpieczenie stabilnej pracy Terminalu LNG, wsparcie rozwoju portu w Świnoujściu oraz gwarancja niezawodnych dostaw energii dla mieszkańców miasta i przemysłu to fundamenty nowej inwestycji Enei Operator. Spółka podpisała umowę na budowę kluczowej infrastruktury elektroenergetycznej w regionie.
fot: Enea Operator
Enea Operator
fot: Enea Operator
Rusza jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych za 186 mln złotych. Zabezpieczenie stabilnej pracy Terminalu LNG, wsparcie rozwoju portu w Świnoujściu oraz gwarancja niezawodnych dostaw energii dla mieszkańców miasta i przemysłu to fundamenty nowej inwestycji Enei Operator. Spółka podpisała umowę na budowę kluczowej infrastruktury elektroenergetycznej w regionie.
Enea Operator przystępuje do realizacji jednego z najbardziej istotnych zadań inwestycyjnych w północno – zachodniej części kraju. Projekt pod nazwą: „Budowa stacji 110 kV Barlickiego” wraz z towarzyszącymi liniami kablowymi” to przedsięwzięcie o łącznej wartości 186 mln złotych netto. Inwestycja nie jest jedynie modernizacją lokalnej sieci, lecz strategicznym wzmocnieniem układu energetycznego o znaczeniu ogólnokrajowym.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/5953/enea-operator-wzmacnia-bezpieczenstwo-energetyczne-swinoujscia-i-terminalu-lng