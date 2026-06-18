Enea przypomina: Przedsiębiorco, do 30 czerwca 2026 r. złóż „Informację o pomocy”
30 czerwca 2026 r. upływa ostateczny termin na złożenie lub korektę „Informacji o pomocy publicznej / pomocy de minimis”. Dotyczy to wyłącznie tych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku.
fot: ENEA
Enea
fot: ENEA
30 czerwca 2026 r. upływa ostateczny termin na złożenie lub korektę „Informacji o pomocy publicznej / pomocy de minimis”. Dotyczy to wyłącznie tych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku.
Kto powinien złożyć informację o pomocy?
Obowiązek dotyczy przedsiębiorców oraz producentów rolnych, którzy od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej i nie złożyli dotychczas kompletnej informacji o pomocy.
Więcej:
https://energiapress.pl/news/5971/enea-przypomina-przedsiebiorco-do-30-czerwca-2026-r-zloz-informacje-o-pomocy