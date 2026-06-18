Energetyka

Enea przypomina: Przedsiębiorco, do 30 czerwca 2026 r. złóż „Informację o pomocy”

30 czerwca 2026 r. upływa ostateczny termin na złożenie lub korektę „Informacji o pomocy publicznej / pomocy de minimis”. Dotyczy to wyłącznie tych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku.

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RED

18 czerwca 2026, 10:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ENEA

Enea

fot: ENEA

30 czerwca 2026 r. upływa ostateczny termin na złożenie lub korektę „Informacji o pomocy publicznej / pomocy de minimis”. Dotyczy to wyłącznie tych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku.

Kto powinien złożyć informację o pomocy?

Obowiązek dotyczy przedsiębiorców oraz producentów rolnych, którzy od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. korzystali z maksymalnych cen energii elektrycznej i nie złożyli dotychczas kompletnej informacji o pomocy.

Więcej: 

https://energiapress.pl/news/5971/enea-przypomina-przedsiebiorco-do-30-czerwca-2026-r-zloz-informacje-o-pomocy

 

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