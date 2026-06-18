Ceny gazu w Europie najniższe od 2 miesięcy

Ceny gazu w Europie zniżkują i są na 2-miesięcznym minimum, po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem, mające też na celu otwarcie ponownie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie zniżkują i są na 2-miesięcznym minimum, po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia wojny z Iranem, mające też na celu otwarcie ponownie cieśniny Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 4,3 proc. do 40,13 euro za MWh, po spadku wcześniej o 4,6 proc. - do najniższego poziomu od 21 kwietnia.

W tym tygodniu ceny gazu w Europie spadły o ponad 10 proc.

Weszło w życie porozumienie pokojowe USA z Iranem mające też na celu otwarcie ponownie cieśniny Ormuz, a na rynkach rośnie optymizm co do szybkiego wznowienia przepływów surowców energetycznych przez ten kluczowy szlak wodny.

Prezydent Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

- Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem - powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy i żegnając się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez prezydenta Trumpa podczas kolacji w Wersalu.

Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian "cyfrowo" podpisał memorandum.