PGE i Budimex podpisały ugodę Prokuratorii Generalnej RP rozliczającą umowę na projekt i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów realizowaną przez konsorcjum firm MPE Deutschland, Budimeksu oraz Tecnicas Reunidas - podały spółki Budnimex i PGE w komunikatach.

PGE i Budimex podpisały ugodę Prokuratorii Generalnej RP rozliczającą umowę na projekt i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów realizowaną przez konsorcjum firm MPE Deutschland, Budimeksu oraz Tecnicas Reunidas - podały spółki Budnimex i PGE w komunikatach.

Udział Budimeksu w konsorcjum wynosi ok. 23,6 proc.

W ramach ugody członkowie konsorcjum zobowiązali się zapłacić solidarnie na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna łącznie 135 mln zł.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę roszczenia obu stron objęte pozwami, cena kontraktu została obniżona o kwotę 56,8 mln zł netto a wykonawca nie będzie dochodził niezapłaconej części wynagrodzenia w wysokości ok. 164,3 mln zł netto ani zwrotu kwoty pociągniętej z gwarancji należytego wykonania kontraktu w kwocie ok. 134,6 mln zł netto.

"Zawarcie ugody zamyka wieloletni etap związany z realizacją jednej z największych inwestycji energetycznych ostatnich lat. To rozwiązanie pozwala obu stronom skoncentrować się na tym, co najważniejsze - bezpiecznej i efektywnej eksploatacji nowoczesnego bloku oraz dalszej współpracy w profesjonalnych relacjach biznesowych. Cieszy nas, że udało się wypracować porozumienie i zakończyć sprawę w sposób polubowny" - skomentował prezes PGE GiEK Jacek Kaczorowski.

Ugoda na wniosek stron zostanie złożona do sądu w celu jej zatwierdzenia, kwota ugody będzie wymagalna w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu ugody.

Blok energetyczny nr 7 został uruchomiony w 2021 r.

Budimex wcześniej utworzył rezerwę na pokrycie roszczeń zgłaszanych przez PGE z uwzględnieniem oceny szans procesowych, co sprawia, że zawarcie ugody i jej wykonanie będzie nieistotne dla wyniku finansowego Budimeksu.

Blok energetyczny nr 7 w Elektrowni Turów o mocy 496 MW został uruchomiony w 2021 r. Spór PGE GiEK z konsorcjum wykonawców dotyczył ich odpowiedzialności za opóźnienie względem przewidzianego w kontrakcie na budowę terminu dyspozycyjności bloku dla systemu elektroenergetycznego.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.