Gaz-System ukończył gazociąg do bloku PGE w Rybniku

Operator systemu przesyłowego gazu, Gaz-System ukończył budowę gazociągu Racibórz - Rybnik o długości 38,7 km. Wraz z gotowym już gazociągiem Kędzierzyn Koźle - Racibórz (37 km) i z gazociągiem przyłączeniowym (4,5 km) zasili on m.in. budowany przez PGE blok energetyczny w Rybniku.

Zgodnie z planami PGE zamówiony w lutym 2023 r. blok parowo-gazowy 883 MW w Rybniku, który jest gotowy w około 85 proc., ma być oddany do eksploatacji na przełomie I i II kwartału 2027 r. i wówczas zacznie korzystać z gazu na poziomie 1 mld m sześc. rocznie. Z kolei zamówiony w marcu br. blok gazowy klasy 600 MW w Rybniku, tzw. peaker, ma być oddany w 2030 r.

Przygotowana pod tym kątem nowa infrastruktura przesyłowa Gaz-Systemu wraz z obiektami towarzyszącymi i linią światłowodową powstała na terenie woj. śląskiego i opolskiego.

Jak zaznaczył na środowej konferencji prasowej w Rudach Raciborskich wiceminister energii Marian Zmarzły, odcinek gazociągu Racibórz-Rybnik jest jednym z elementów budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. - Takie gazociągi, jak i elementy infrastruktury elektroenergetycznej, służą dzisiaj do przesyłu w każdym kierunku - zauważył.

- W tym regionie jesteśmy dotknięci skutkami transformacji energetycznej. Kopalnie węgla kamiennego mają zostać zamknięte do 2049 r. Gaz jest jednym z alternatywnych źródeł, więc ta inwestycja jest istotna dla transformacji elektroenergetycznej regionu. Ale to jest też infrastruktura, która może przyciągnąć w przyszłości kolejnych inwestorów. Tam, gdzie jest szeroka infrastruktura, tam inwestorzy chętnie się pojawiają - podkreślił Zmarzły.

Według Gaz-Systemu gazociągi zapewniające paliwo do Elektrowni Rybnik były projektowane w latach 2021-22. W marcu 2024 r. wykonawcą gazociągu Racibórz - Rybnik została spółka ZRUG, a wykonawcą oddanego jesienią ub. roku gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Racibórz konsorcjum spółek z grupy Romgos. Obie inwestycje zostały ujęte w projekcie zgłoszonym do programu FENiKS, oszacowanym na 559,2 mln zł i dofinansowanym kwotą 180,5 mln zł.

Według założeń Gaz-Systemu gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Racibórz o średnicy 1000 mm będzie też jednym z odcinków planowanego gazociągu łączącego Polskę i Czechy. W Kędzierzynie-Koźlu został on połączony z istniejącą tłocznią Gaz-Systemu, a w Raciborzu - z gazociągiem relacji Racibórz - Rybnik.

Liczące 38,7 km połączenie Racibórz - Rybnik o średnicy 700 mm, niezależnie od doprowadzania paliwa do gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Rybnik o średnicy 500 mm i długości 4,55 km, będzie częścią docelowego gazociągu Racibórz - Oświęcim o łącznej długości 116 km. Gazociąg ten zostanie połączony z gazociągiem Oświęcim - Tworzeń.

Inwestycja Gaz-Systemu jest elementem szerszego programu inwestycyjnego pod nazwą Coal2Gas, który znajduje się w planie inwestycyjnym spółki na lata 2023-25. Gazociągi z Programu Coal2Gas docelowo mają utworzyć układ gazociągów przesyłowych zasilających Śląsk i Podbeskidzie w układzie pierścieniowym. Jak zaznaczył w środę wiceprezes Gaz-Systemu Dariusz Bogdan, w pierwszej kolejności spółka będzie chciała zrealizować połączenie Rybnik - Oświęcim, zaś w drugiej - odcinek od Raciborza do granicy czeskiej.