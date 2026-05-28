Grupa Energa zwiększyła w pierwszym kwartale 2026 r. zysk netto o 52 proc. rok do roku, do blisko 800 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. EBITDA grupy wzrosła o 28 proc., do 1,5 mld zł, a przychody wyniosły 6,3 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Jak podała Energa w komunikacie prasowym, grupa wyprodukowała w pierwszych trzech miesiącach br. blisko 1 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wolumen energii przesłanej przez sieć dystrybucyjną zwiększył się o 6 proc. rdr - do 6,5 TWh, a sprzedaż detaliczna wzrosła o 13 proc. - do 5,3 TWh.

Jak podano, największy udział w wynikach Grupy Energa miała Linia Biznesowa Dystrybucja. Jej EBITDA wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. Spółka wyjaśniła, że wpływ na ten wynik miał m.in. wyższy wolumen dystrybuowanej energii. W gospodarstwach domowych ten wzrost wyniósł 12 proc., co Energa wiąże z niskimi temperaturami w pierwszym kwartale roku.

Poprawę wyniku odnotowała także Linia Biznesowa Detal. EBITDA tego segmentu wyniosła 158 mln zł i była wyższa o 186 mln zł w porównaniu z wynikiem, który spółka odnotowała w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Według przedstawicieli grupy na wynik pozytywnie wpłynęło m.in. sukcesywne rozwiązywanie rezerwy utworzonej w grudniu 2025 r. na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryf dla gospodarstw domowych.

Jak podkreślono w komunikacie, wynik Linii Biznesowej Detal po skorygowaniu o efekt rozwiązania rezerw na wspomniane kontrakty w obu porównywanych okresach wzrósł z minus 62 mln zł do plus 61 mln zł.

"Bazujemy na stabilnych fundamentach - takich jak nasza dystrybucja, a także skutecznie wykorzystujemy rysujące się przed Grupą Energa możliwości. Znalazło to odzwierciedlenie w udanym początku roku i wyraźnym wzmocnieniu kluczowych segmentów naszej działalności. To efekt konsekwentnie podejmowanych decyzji zgodnych z naszą strategiczną wizją rozwoju" - podkreśliła w komunikacie prezes zarządu Energi SA Magdalena Kamińska.

Spółka podała, że w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosła produkcja energii z odnawialnych źródeł. Źródła OZE wyprodukowały łącznie 0,4 TWh energii, czyli o 18 proc. więcej rok do roku. OZE odpowiadały za 46 proc. całej produkcji energii ze źródeł wytwórczych grupy, wobec 42 proc. rok wcześniej.

Produkcja energii z farm fotowoltaicznych wzrosła o 30 proc. rdr, z farm wiatrowych o 20 proc., a z elektrowni wodnych o 13 proc. EBITDA Linii Biznesowej Nowa Energetyka wyniosła 147 mln zł i była o 46 proc. wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Niższy wynik odnotowała natomiast Linia Biznesowa Energetyka Zawodowa. Jej EBITDA w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 41 mln zł i była o 51 mln zł niższa rok do roku. Spółka podała, że mimo wzrostu produkcji energii o 4 proc., na wynik wpłynęły m.in. niższe średnie ceny sprzedaży energii z elektrowni węglowej w Ostrołęce, koszty paliw, wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji oraz poziom przychodów z usług systemowych.

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w pierwszym kwartale 2026 r. wzrosły o 2 proc. rok do roku i wyniosły blisko 0,8 mld zł. Największą część tej kwoty - 490 mln zł - przeznaczono na Linię Biznesową Dystrybucja. W tym czasie zmodernizowano i wybudowano 704 km linii dystrybucyjnych, do których przyłączono 12 tys. nowych klientów oraz 232 MW nowych mocy OZE.