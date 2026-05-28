Enea zasila komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej
Na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy IQM Radiance 5 – jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań tego typu dostępnych w Polsce. Enea zaangażowała się we współpracę z uczelnią obejmującą m.in. zapewnienie zaplecza energetycznego dla funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technologii kwantowych, postrzegając nowoczesne centra danych i moce obliczeniowe jako ważny element gospodarki i energetyki przyszłości.
Komputer kwantowy uruchomiony na Politechnice Poznańskiej to nowoczesny system wykorzystujący jedną z najbardziej zaawansowanych technologii obliczeniowych na świecie. Będzie wykorzystywany zarówno do badań naukowych, jak i kształcenia studentów oraz specjalistów w obszarze nowych technologii, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych systemów przetwarzania danych. Przez najbliższe dwa lata Enea zapewni zasilanie komputera kwantowego i pełne wykorzystanie jego potencjału.
