Energetyka

Enea zasila komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej

Na Politechnice Poznańskiej uruchomiono komputer kwantowy IQM Radiance 5 – jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań tego typu dostępnych w Polsce. Enea zaangażowała się we współpracę z uczelnią obejmującą m.in. zapewnienie zaplecza energetycznego dla funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technologii kwantowych, postrzegając nowoczesne centra danych i moce obliczeniowe jako ważny element gospodarki i energetyki przyszłości. 

28 maja 2026, 14:06
fot: Enea

Enea współpracuje z uczelniami

Komputer kwantowy uruchomiony na Politechnice Poznańskiej to nowoczesny system wykorzystujący jedną z najbardziej zaawansowanych technologii obliczeniowych na świecie. Będzie wykorzystywany zarówno do badań naukowych, jak i kształcenia studentów oraz specjalistów w obszarze nowych technologii, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych systemów przetwarzania danych. Przez najbliższe dwa lata Enea zapewni zasilanie komputera kwantowego i pełne wykorzystanie jego potencjału.

Blisko 800 mln zł zysku za I kwartał. Energetyczny gigant ma powody do zadowolenia

Grupa Energa zwiększyła w pierwszym kwartale 2026 r. zysk netto o 52 proc. rok do roku, do blisko 800 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. EBITDA grupy wzrosła o 28 proc., do 1,5 mld zł, a przychody wyniosły 6,3 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

W 2026 r. inwestycje energetyczne wzrosną do 3,4 bln dolarów. Tp kwestia bezpieczeństwa

Globalne inwestycje w sektorze energii wzrosną w 2026 r. do 3,4 bln dol., czyli o 5 proc. rdr, mimo destabilizującego wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie - wynika z raportu "World Energy Investment 2026" Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA).

Zysk netto Grupy Orlen w pierwszym kwartale tego roku wyniósł ponad 8,1 mld zł

Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku z dobrymi wynikami finansowymi. EBITDA LIFO sięgnęła 14,1 mld zł, przychody wyniosły 75,8 mld zł, a zysk netto wyniósł 8,1 mld zł, co jest efektem wysokiej efektywności operacyjnej i rosnących wolumenów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła zarządowi zarekomendować rekordową dywidendę o łącznej wartości 9,3 mld zł.

W czwartek maksymalne ceny paliw: benzyna Pb95 - 6,31 zł za litr, diesel - 6,57 zł za litr

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw na stacjach są niższe niż w środę.