Enea zasila komputer kwantowy na Politechnice Poznańskiej

Grupa Energa zwiększyła w pierwszym kwartale 2026 r. zysk netto o 52 proc. rok do roku, do blisko 800 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. EBITDA grupy wzrosła o 28 proc., do 1,5 mld zł, a przychody wyniosły 6,3 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.