Górnictwo

Wreszcie ugaszą hałdę. Dziś przeszkadza mieszkańcom

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. 

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Robert Passia

22 lipca 2026, 10:32
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: SRK/M.Sobczak

Hałda w Pszowie zostanie ugaszona.

fot: SRK/M.Sobczak

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. 

Wykonawcę prac wybrała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która zakończyła przetarg w tej sprawie. Rekultywacją zwałowiska zajmie się konsorcjum firm trzech. Liderem projektu jest rybnicka spółka TREX-HAL, a partnerami – FN GROUP z Sosnowca oraz PHU KULA, ZIELIŃSKI z Jankowic. Umowa zostanie podpisana po 27 lipca, czyli po upływie wymaganego prawem, co najmniej 10-dniowego terminu od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Projekt rekultywacji zakłada przede wszystkim ugaszenie zapożarowanego materiału. W toku prac zostaną wykonane pionowe i poziome bariery termoizolacyjne metodą iniekcji otworowej. Powstanie nowa i spójna bryła wraz z obniżeniem wysokości zwałowiska. Dodatkowo utworzone zostaną zbiorniki retencyjne dla zatrzymania części wód – podaje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 

Jak informuje SRK, prace przy rekultywacji pszowskiej hałdy potrwają 6 lat. 

Kłopotliwe sąsiedztwo

Hałda Wrzosy I utworzona została z odpadów po kopalni Anna. W 2017 roku po likwidacji Kompanii Węglowej trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Nagromadzone tam materiały powydobywcze zawierają sporo palnych elementów, które odpowiadają za procesy samonagrzewania i samozapłonu. Ich efektem są widoczne, aktywne termicznie obszary na zwałowisku, które od lat przeszkadzają mieszkańcom Pszowa. Wyniki badań powietrza prowadzonych w rejonie hałdy nie wykazały jednak, by stanowiły one zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

 

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