Wreszcie ugaszą hałdę. Dziś przeszkadza mieszkańcom

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie.

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie.

Wykonawcę prac wybrała Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która zakończyła przetarg w tej sprawie. Rekultywacją zwałowiska zajmie się konsorcjum firm trzech. Liderem projektu jest rybnicka spółka TREX-HAL, a partnerami – FN GROUP z Sosnowca oraz PHU KULA, ZIELIŃSKI z Jankowic. Umowa zostanie podpisana po 27 lipca, czyli po upływie wymaganego prawem, co najmniej 10-dniowego terminu od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Projekt rekultywacji zakłada przede wszystkim ugaszenie zapożarowanego materiału. W toku prac zostaną wykonane pionowe i poziome bariery termoizolacyjne metodą iniekcji otworowej. Powstanie nowa i spójna bryła wraz z obniżeniem wysokości zwałowiska. Dodatkowo utworzone zostaną zbiorniki retencyjne dla zatrzymania części wód – podaje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Jak informuje SRK, prace przy rekultywacji pszowskiej hałdy potrwają 6 lat.

Kłopotliwe sąsiedztwo

Hałda Wrzosy I utworzona została z odpadów po kopalni Anna. W 2017 roku po likwidacji Kompanii Węglowej trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Nagromadzone tam materiały powydobywcze zawierają sporo palnych elementów, które odpowiadają za procesy samonagrzewania i samozapłonu. Ich efektem są widoczne, aktywne termicznie obszary na zwałowisku, które od lat przeszkadzają mieszkańcom Pszowa. Wyniki badań powietrza prowadzonych w rejonie hałdy nie wykazały jednak, by stanowiły one zagrożenie dla zdrowia i życia.



