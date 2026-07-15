Kraj i Świat

Wreszcie jest taniej? Nowe dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5% rok do roku - informuje Główny Urząd Statystyczny. Co z tego wynika dla konsumentów?

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Robert Passia

15 lipca 2026, 11:58
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Dane GUS. Ile płaciliśmy za zakupy w czerwcu?

fot: ARC/Krystian Krawczyk

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 2,5% rok do roku - informuje Główny Urząd Statystyczny. Co z tego wynika dla konsumentów?

Jak podaje GUS w najnowszym raporcie, usługi w porównaniu do czerwca poprzedniego roku były droższe o 5,4 proc. Za towary też płaciliśmy więcej, ale tylko o 1,3 proc.

Najmocniej w ciągu roku podrożały używki, czyli alkohol i wyroby tytoniowe (o 6,5 proc). Więcej musimy też płacić za edukację (wzrost o 6 proc). Nie są też zaskoczeniem wyższe opłaty za mieszkanie i energię. Płacimy za nie więcej o 4,9 proc niż więcej niż w czerwcu ubiegłego roku.

Minimalnie tańsza żywność

Według wyliczeń, o 3,1 proc mniej niż w ubiegłym roku płaciliśmy w czerwcu za odzież i obuwie. Nieznacznie spadły też opłaty za wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego. Symboliczny jest też spadek cen na półkach sklepowych – o 0,2 proc mniej płacimy za żywność i napoje bezalkoholowe. Niewielki wzrost (o 1,3 proc) dotyczył cen transportu. Należy jednak pamiętać, że dane dotyczą okresu przed obecnym, wyraźnym wzrostem cen na stacjach benzynowych.

Wynik za czerwiec oznacza, że wskaźnik inflacji znalazł się dokładnie w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej, który także wynosi 2,5 proc

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