Wpływ napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na międzynarodowe rynki węgla wysokoenergetycznego był w czerwcu br. zróżnicowany - wynika z opublikowanej we wtorek analizy ARP.

Wpływ napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na międzynarodowe rynki węgla wysokoenergetycznego był w czerwcu br. zróżnicowany - wynika z opublikowanej we wtorek analizy ARP.

Ze względu na wysokie ceny na początku czerwca indeks miesięczny na warunkach CIF (Cost, Insurance and Freight) dla zachodnioeuropejskich portów Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia (ARA) osiągnął dla węgli wysokoenergetycznych 6 000 kcal/kg poziom 126,63 dolarów za tonę.

Geopolityka ma wpływ

Katowicki oddział ARP zaznaczył w analizie, że w czerwcu sytuacja na rynku węgla wysokoenergetycznego pozostawała pod wpływem napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Jak podano, w I poł. miesiąca eskalacja konfliktu na linii USA-Iran nasiliła obawy o bezpieczeństwo dostaw przez Cieśninę Ormuz, co przełożyło się na spiętrzanie notowań spot ropy naftowej i gazu, a pośrednio też wsparło notowania suchego paliwa.

W II poł. miesiąca podpisanie przez USA i Iran memorandum o porozumieniu przyczyniło się do uspokojenia nastrojów oraz wyraźnych zniżek na rynkach energii. Jednak ostateczny wpływ ów wydarzeń na poszczególne rynki węgla był zróżnicowany.

Zniżki i przeceny

Na rynkach spot CIF ARA oraz FOB (Free on Board) australijskiego Newcastle węgla zniżki cen w ciągu miesiąca nie zniwelowały silnych zwyżek z początku miesiąca, z kolei na afrykańskim rynku spot FOB Richards Bay przyczyniły się do miesięcznej przeceny.

Indeks dzienny CIF ARA dla węgla 6 000 kcal/kg osiągnął na 26 czerwca wartość 119,50 dolarów za tonę, indeks tygodniowy wartość 118,90 dolarów za tonę, a indeks miesięczny 126,63 dolarów za tonę.

Na 29 maja indeks dzienny CIF ARA dla węgla 6 000 kcal/kg miał wartość 127,67 dolarów za tonę, tygodniowy 126,65 dolarów za tonę, a miesięczny 113,47 dolarów za tonę. Z kolei na 24 kwietnia br. indeks dzienny CIF ARA dla węgla 6 000 kcal/kg miał wartość 96,33 dolarów za tonę, tygodniowy 93,37 dolarów za tonę, a miesięczny 102,30 dolarów za tonę.

Europejskie notowania spot węgla

Wśród czynników wpływających w czerwcu na europejskie notowania spot węgla wysokoenergetycznego, przytaczane przez ARP źródła wyszczególniły widmo ograniczenia podaży węgla z Kolumbii, przyspieszone zabezpieczanie dostaw węgla na sezon zimowy przez niemieckie elektrownie, rosnące obawy o poziom zapasów gazu w UE, utrzymujące się - wyższe rdr. - spalanie węgla w niemieckiej energetyce, czasowe ograniczenia pracy elektrowni jądrowych we Francji czy perspektywę wysokich temperatur w Europie.

Indeks dzienny FOB Richards Bay dla węgla 6 000 kcal/kg na 26 czerwca osiągnął wartość 103,38 dolarów za tonę, tygodniowy 105,35 dolarów za tonę, a miesięczny FOB RB 113,26 dolarów za tonę.