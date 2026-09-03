Górnictwo

Wolą płacić niż ograniczać emisje? Australijskie kopalnie stawiają na kredyty węglowe

Australijskie kopalnie węgla coraz częściej polegają na kredytach węglowych, aby kompensować emisje – pisze portal „The Point”.

Robert Passia

Robert Passia

3 września 2026, 14:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: manuplex.com.au

Kopalnia węgla Carborough Downs w Australii.

fot: manuplex.com.au

Australijskie kopalnie węgla coraz częściej polegają na kredytach węglowych, aby kompensować emisje – pisze portal „The Point”.

Portal cytuje opracowanie Instytutu Ekonomiki Energetycznej i Analiz Finansowych (IEEFA). Instytut ustalił, że emisje z kopalń węgla wzrosły w Australii o 0,4 proc., do 31,8 mln ton, w latach 2022–2025. 

„Wolumeny wydobycia węgla w Australii rosną. Podczas gdy globalny proces odchodzenia od węgla jest w toku, a niektóre kopalnie zbliżają się do końca okresu eksploatacji, istnieje wiele nowych kopalń oczekujących i otrzymujących pozwolenia” – powiedział Andrew Gorringe, analityk ds. finansowania energii w dziale Australian Coal w IEEFA. 

„The Point” pisze, że wysiłki australijskiego sektora węglowego, by zmniejszyć emisję z kopalń węgla utknęły w martwym punkcie. Zamiast redukować emisje, kopalnie kupują kompensacje emisji dwutlenku węgla. W latach 2024–2025 wykorzystały 6,4 miliona kompensacji. Według danych IEEFA, sektor węglowy wykorzystuje prawie 2,5 razy więcej kompensacji niż ropa naftowa i gaz. 

Jak mówi cytowany przez „The Point” Rod Campbell, dyrektor ds. badań w The Australia Institute, „to doskonały przykład tego, w jaki sposób kompensacja emisji dwutlenku węgla opóźnia realne działania na rzecz klimatu w Australii”. Według danych IEEFA, kraj ten znajduje się w światowej czołówce zarówno pod względem wielkości wydobycia, jak i eksportu węgla.

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