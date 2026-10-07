Przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz Sił Zbrojnych RP i instytucji wojskowych omówili funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego, sposoby zabezpieczenia ciągłości jego pracy oraz wyzwania związane z ochroną obiektów o strategicznym znaczeniu. Goście odwiedzili siedzibę spółki, Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownię Bełchatów – informują w PGE GiEK.

Przedstawiciele PGE GiEK S.A. oraz Sił Zbrojnych RP i instytucji wojskowych omówili funkcjonowanie bełchatowskiego kompleksu górniczo-energetycznego, sposoby zabezpieczenia ciągłości jego pracy oraz wyzwania związane z ochroną obiektów o strategicznym znaczeniu. Goście odwiedzili siedzibę spółki, Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrownię Bełchatów – informują w PGE GiEK.

Dlaczego wojsko w elektrowni i kopalni?

Bełchatowski kompleks od dziesięcioleci jest jednym z kluczowych punktów na energetycznej mapie Polski, a jego skala i znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wymagają zapewnienia nieprzerwanej pracy. W obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych ochrona takich obiektów, ciągłość ich funkcjonowania i gotowość na sytuacje kryzysowe nabierają szczególnego znaczenia – stąd wymiana doświadczeń między sektorem energetycznym a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

– Infrastruktura energetyczna ma znaczenie nie tylko dla gospodarki i codziennego funkcjonowania kraju. W obecnych realiach trzeba patrzeć na nią również jako na jeden z elementów odporności państwa. Dlatego zależy nam, aby przedstawiciele wojska poznawali specyfikę naszych obiektów, ich skalę oraz uwarunkowania, w jakich pracujemy. My z kolei możemy korzystać z ich wiedzy i doświadczeń. Takie spotkania poszerzają perspektywę obu stron i pozwalają lepiej przygotowywać się do wyzwań, których charakter zmienia się dziś bardzo szybko – mówi Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PGE GiEK S.A. ds. rozwoju.

Kto uczestniczył w spotkaniu?

W spotkaniu w siedzibie PGE GiEK S.A. uczestniczyli przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jednostek Obrony Terytorialnej, batalionów piechoty i łączności oraz Wojskowych Centrów Rekrutacji. Wśród gości byli m.in.: płk Marcin Łazarski (komendant Oddziału ŻW w Łodzi), płk Zenon Mroch (dowódca 9 Łódzkiej Brygady OT), ppłk Rafał Okniański (dowódca 93 batalionu lekkiej piechoty w Łasku), ppłk Łukasz Gibek (dowódca 3 batalionu łączności 15 Brygady Łączności), ppłk Cezary Kacprzak, ppłk Dominika Kwaczyńska, mjr Paweł Sowiński oraz kpt. Anna Szaflik. Gospodarzem ze strony PGE GiEK był Wiktor Płóciennik.

Ochrona, ciągłość, współpraca

Rozmowy koncentrowały się na funkcjonowaniu obiektów o strategicznym znaczeniu, ochronie infrastruktury oraz rozwiązaniach pozwalających zachować ciągłość działania w sytuacjach niestandardowych. Szczególną uwagę poświęcono budowaniu skutecznych mechanizmów współdziałania i wzajemnej znajomości procedur na wypadek sytuacji wymagających skoordynowanej reakcji.

Transformacja i atom w Bełchatowie

Podczas spotkania zaprezentowano również projekt związany z perspektywą rozwoju energetyki jądrowej w Bełchatowie. Rozmowa o przyszłości kompleksu miała pokazać region nie tylko przez pryzmat jego obecnej roli w polskiej energetyce, lecz także potencjału, który może zostać wykorzystany w procesie transformacji.

Wizyta w kopalni i elektrowni

Po części w siedzibie spółki uczestnicy udali się do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie Damian Kałużny, zastępca dyrektora i dyrektor techniczny, pokazał wyrobisko i przedstawił organizację pracy zakładu. Bezpośredni kontakt z infrastrukturą kopalni miał unaocznić skalę przedsięwzięcia będącego codziennym zapleczem paliwowym dla elektrowni.

Ostatnim etapem wizyty była Elektrownia Bełchatów. Gospodarzem tej części był Rafał Smejda, dyrektor Oddziału, który przybliżył funkcjonowanie bloku nr 14 o mocy 858 MW – pierwszej w Polsce jednostki energetycznej pracującej na parametrach nadkrytycznych.

Dlaczego to ważne dla systemu?

Dla obu środowisk – energetyków i wojskowych – bezpieczeństwo, niezawodność i gotowość do działania są codziennym elementem odpowiedzialności za państwo. W wymiarze praktycznym oznacza to m.in. konieczność zabezpieczenia dostaw paliwa, ochrony kluczowych węzłów wytwórczych i przesyłowych oraz przygotowania procedur na różne scenariusze zakłóceń – od awarii technicznych po sytuacje kryzysowe o szerszym charakterze.

