Energetyka

Wojnarowski: Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99 proc.

Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99 proc., co wobec średniej unijnej na poziomie około 70 proc. pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw - powiedział w środę we Wrocławiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

Pap

14 października 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

Wiceminister energii Konrad Wojnarowski

Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99 proc., co wobec średniej unijnej na poziomie około 70 proc. pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw - powiedział w środę we Wrocławiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

Dodał, że Polska ma ambicję zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. 

Wiceszef resortu energii wziął udział w dwudniowym kongresie Wrocław Bridge Energy and Industry Dialogue. To inicjatywa służącą budowaniu porozumienia wokół kluczowych zagadnień energetycznych i przemysłowych. Ekspercka formuła to kontynuacja organizowanych w latach poprzednich Kongresów Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.  

Wojnarowski zapewnił, że sytuacja związana z zapasami gazu na najbliższy sezon jest w pełni bezpieczna. 

- Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99 procentach co, wobec średniej unijnej na poziomie około 70 procent, pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw, nie tylko w tym najbliższym sezonie, ale myślę i w kolejnych latach - powiedział wiceminister.

 Przypomniał również, że rząd wypracował nowe rozwiązania dla odbiorców energochłonnych obowiązujące od września tego roku, które mają ograniczyć koszty energii. 

Reforma ETS i inwestycje w sieci

- Zabiegamy jako Polska również o reformę ETS, która ograniczy presję kosztową na przemysł i odbiorców energii oraz będzie uwzględniać specyfikę gospodarek państw członkowskich - podkreślił Wojnarowski. 

Zapowiedział, że w czwartek w brukselskim szczycie weźmie udział premier Donald Tusk i ma to miejsce - jak zauważył - "w przededniu ważnych decyzji". 

Zwrócił uwagę, że ważne jest, aby podkreślać rolę Polski jako państwa, które może i chce być hubem energetycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.  Dodał, że Polska ma wielkie ambicje związane z energetyką i co najmniej bilionem złotych inwestycji, które są planowane w najbliższych latach. Wymienił tu inwestycje w odnawialne źródła energii, sieci i elastyczność systemu. Podał przykłady energetyki wiatrowej: lądowej, jak i morskiej, magazynów energii i sieci elektroenergetycznych. 

- Sieci, w które do roku 2030 chcemy zainwestować 100 miliardów złotych, a do roku 2035 kolejne 80 miliardów złotych - wyliczył wiceminister. 

Przypomniał przy tym o jednoczesnych inwestycjach w infrastrukturę gazową jak LNG w Świnoujściu, rurociąg Baltic Pipe czy FSR (pływający terminal do odbioru, magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego),  które z jednej strony budują relacje z państwami basenu Morza Bałtyckiego, a z drugiej ze Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił, że w kraju nadchodzi również "dobry czas dla energetyki jądrowej", a w 2036 roku w Choczewie (woj. pomorskie) dla krajowego miksu energetycznego rozpocznie pracę pierwszy reaktor jądrowy. 

To wszystko  pokazuje, że Polska myśli o energii w sposób zdywersyfikowany - dodał.

Wrocław Bridge jest organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. Tegoroczne hasło wydarzenia to "Energia w czasach niepewności". Ma ono być punktem wyjścia do refleksji nad bezpieczeństwem, stabilnością i długofalową konkurencyjnością polskiej energetyki w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.

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