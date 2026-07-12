Energetyka

Wojciech Balczun: Orlen nie prowadzi rozmów ws. zakupu rafinerii Schwedt

Orlen nie prowadzi obecnie negocjacji dotyczących zakupu rafinerii Schwedt ani objęcia udziałów w niemieckiej spółce PCK Schwedt - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w odpowiedzi na poselską interpelację.

Pap

12 lipca 2026, 11:53
źródło: Polska Agencja Prasowa

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych

Orlen nie prowadzi obecnie negocjacji dotyczących zakupu rafinerii Schwedt ani objęcia udziałów w niemieckiej spółce PCK Schwedt - poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w odpowiedzi na poselską interpelację.

Jak wskazał, spółka monitoruje sytuację rynkową, analizuje pozycję konkurencji oraz prowadzi analizy dotyczące zdarzeń prawnych wpływających na funkcjonowanie rafinerii w Europie Centralnej.

Według informacji przekazanych resortowi przez Orlen, kwestia statusu właścicielskiego rafinerii Schwedt oraz ryzyko przywrócenia rosyjskiej kontroli nad zakładem pozostają najważniejszymi czynnikami wpływającymi na możliwość podejmowania przez polską spółkę dalszych działań.

Znaczenie rafinerii Schwedt dla regionu

Minister zaznaczył, że Orlen dostrzega znaczenie rafinerii Schwedt dla rynku paliwowego regionu, w szczególności dla północno-wschodnich Niemiec, Berlina, Brandenburgii oraz części północno-zachodniej Polski. Jednocześnie podkreślił, że podstawą bezpieczeństwa paliwowego Polski są krajowe rafinerie, Naftoport, system rurociągów należących do PERN, utrzymywane zapasy obowiązkowe oraz dywersyfikacja kierunków dostaw.

- Zagraniczne aktywa rafineryjne, dodatkowo obarczone dużym ryzykiem związanym z utrzymaniem nad nimi kontroli, nie powinny stanowić podstawy bezpieczeństwa paliwowego państwa- wskazano w odpowiedzi.

Resort poinformował również, że Orlen utrzymuje dialog z partnerami rynkowymi i infrastrukturalnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz stabilności dostaw paliw w Polsce i regionie.

Rola Naftoportu i infrastruktury

Dodano, że Orlen, jako jeden z mniejszościowych wspólników Naftoportu, dostrzega potencjał zwiększenia wykorzystania Naftoportu w Gdańsku oraz polskiego systemu rurociągowego do zaopatrywania rafinerii we wschodnich Niemczech, szczególnie po zakończeniu rozbudowy zdolności przeładunkowych Naftoportu.

Jak wskazano, infrastruktura PERN umożliwia transport ropy z kierunku morskiego przez Gdańsk i dalej systemem rurociągowym. Jej wykorzystanie powinno odbywać się na warunkach rynkowych, z zachowaniem pierwszeństwa dla bezpieczeństwa dostaw do polskich rafinerii.

Wzmacnianie pozycji Polski

Resort podkreślił, że Polska wzmacnia swoją pozycję jako regionalny ośrodek dostaw ropy i paliw przede wszystkim poprzez rozwój infrastruktury. Wśród kluczowych działań wymieniono rozbudowę Naftoportu, która ma zwiększyć zdolności przeładunkowe o około 9 mln ton rocznie, zwiększanie odporności i przepustowości systemu PERN, rozwój magazynowania paliw, utrzymywanie możliwości importu ropy z wielu kierunków oraz wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych z regionem.

W przeszłości Orlen przyglądał się możliwości inwestycji w Schwedt, ale nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.

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