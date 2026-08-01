Spółka Tauron Ciepło rozpoczęła zwiększanie przepustowości sieci ciepłowniczej, która umożliwi dodatkową produkcję ciepła z Elektrociepłowni Łagisza. Od sezonu grzewczego 2026/27 z tamtejszego ciepła będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy Sosnowca.

Spółka Tauron Ciepło rozpoczęła zwiększanie przepustowości sieci ciepłowniczej, która umożliwi dodatkową produkcję ciepła z Elektrociepłowni Łagisza. Od sezonu grzewczego 2026/27 z tamtejszego ciepła będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy Sosnowca.

"Naszym obowiązkiem jest zapewnienie ciepła w sytuacjach, gdzie pojawiają się potencjalne ryzyka dostaw ze źródeł zewnętrznych" - powiedział cytowany w piątkowej informacji prasowej prezes spółki ciepłowniczej Taurona Marcin Staniszewski.

"Dlatego od najbliższego sezonu grzewczego zwiększamy przepustowość sieci ciepłowniczej, która umożliwi dodatkową produkcję ciepła z Elektrowni Łagisza. Ta zmiana jest konieczna i co ważne, nie oznacza wzrostu cen ciepła u odbiorców" - zapewnił prezes.

Spółka podkreśliła, że będąca jednym ze strategicznych aktywów Taurona Elektrociepłownia Łagisza przechodzi obecnie proces dekarbonizacji, aby zapewnić mieszkańcom stabilne dostawy ciepła sieciowego.

Ciepło dla Sosnowca

Zapowiedziała, że z produkowanego tam ciepła będą mogli korzystać od sezonu grzewczego 2026/27 mieszkańcy Sosnowca.

"Nowy kierunek to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie ciągłości dostaw do odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło" - wskazano w informacji.

W Łagiszy do 2030 r. ma powstać niskoemisyjne źródło ciepła z dwoma kogeneracyjnymi kotłami gazowymi, magazynem ciepła i instalacją power-to-heat. Wówczas zakład będzie mógł zaopatrywać w ciepło sieciowe ok. 150 tys. mieszkańców Zagłębia z Będzina, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

Układ kogeneracyjny zapewni jednoczesne wytwarzanie w Łagiszy ciepła i energii elektrycznej z wysoką sprawnością. Jednostki kogeneracyjne w połączeniu z magazynowaniem ciepła i źródłami power-to-heat zapewnią elastyczność pracy systemu, stabilizując dostawy ciepła i energii oraz ułatwiając integrację rosnącego udziału w miksie źródeł odnawialnych.

Zbudowany w latach 2006-09 r. blok o mocy 460 MW jest obecnie jedynym źródłem wytwórczym w Łagiszy. W 2020 r. Tauron informował, że dostosował kosztem 120 mln zł blok 460 MW do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, w następstwie wygaszania do 2021 r. wcześniejszych tamtejszych bloków klasy 120 MW.

Z końcem kwietnia br. Tauron podał, że z projektem dot. jednostki kogeneracyjnej w Elektrowni Łagisza w Będzinie znalazł się wśród wytwórców, którzy wygrali aukcję kogeneracyjną i będzie realizował tę inwestycję w latach 2026-30. Przewidywany koszt to 1,1-1,3 mld zł.