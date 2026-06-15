Wodne stacje czekają już na żeglarzy i motorowodniaków

Orlen uruchomił stacje nawodne na najważniejszych szlakach żeglarskich w Polsce – na Mazurach, Zalewie Zegrzyńskim oraz w Gdyni i Pucku. W wybranych lokalizacjach dostępna jest również atrakcyjna oferta sklepowa i gastronomiczna.

Orlen uruchomił stacje nawodne na najważniejszych szlakach żeglarskich w Polsce – na Mazurach, Zalewie Zegrzyńskim oraz w Gdyni i Pucku. W wybranych lokalizacjach dostępna jest również atrakcyjna oferta sklepowa i gastronomiczna.

Orlen jest obecny na wodzie od 2002 roku. Nawodne stacje paliw są dużym ułatwieniem dla żeglarzy i motorowodniaków. Umożliwiają tankowanie jednostek pływających bezpośrednio przy nabrzeżu, bez konieczności transportowania paliwa w kanistrach.

Część obiektów oferuje dodatkowe usługi. W Giżycku działa pierwsza w Polsce nawodna stacja w formacie Stop.Cafe 2.0 Mikro Premium, w której klienci mogą skorzystać z oferty gastronomicznej, obejmującej m.in. hot dogi, zapiekanki, kawę, herbatę i słodkie przekąski. Gorące napoje i przekąski dostępne są również w nawodnej stacji Orlen w Rynie.

Za zakupy można zapłacić gotówką, kartą płatniczą oraz kartami flotowymi Orlenu. Na stacjach dostępny jest także program lojalnościowy Orlen Vitay.

Wszystkie nawodne stacje Orlenu wyposażono w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i ograniczające ryzyko wycieków paliwa oraz emisji oparów. Infrastruktura obejmuje m.in. monitoring, systemy wykrywania nieszczelności oraz zabezpieczenia umożliwiające szybką reakcję w przypadku rozlania paliwa.

W sezonie letnim 2026 nawodne orlenowskie stacje paliw działają w ośmiu lokalizacjach:

Mikołajki – Promenada

Giżycko – ul. Nadbrzeżna 15

Sztynort – Port Sztynort (Sztynort 11)

Węgorzewo – ul. Braci Ejsmontów 3

Ryn – ul. Ratuszowa 28A

Nieporęt – ul. Wojska Polskiego 3

Puck – ul. Lipowa 3C

Gdynia – ul. Jana Pawła II (Marina)

Stacje na Mazurach, w Gdyni i nad Zalewem Zegrzyńskim działają sezonowo przez siedem dni w tygodniu, zazwyczaj w godzinach 8:00–20:00. Stacja w Pucku jest czynna codziennie w godzinach 8:00-18.00.