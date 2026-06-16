Woda towarzyszy nam każdego dnia i często traktujemy jej stałą obecność w kranach jako pewnik. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana – woda nie jest zasobem niewyczerpalnym.

Woda towarzyszy nam każdego dnia i często traktujemy jej stałą obecność w kranach jako pewnik. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana – woda nie jest zasobem niewyczerpalnym.

W dobie postępujących zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania, kluczem do przetrwania kolejnych pokoleń staje się odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie każdą kroplą. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (GPW) od lat realizuje strategię, która pozwala zabezpieczyć bieżące potrzeby mieszkańców regionu, nie naruszając przy tym najcenniejszych rezerw ukrytych głęboko pod ziemią.

Powierzchnia na co dzień, głębiny na przyszłość

Fundamentem strategii GPW jest świadomy wybór źródeł, z których czerpana jest woda. Aż około 80% wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo do śląskich i zagłębiowskich domów oraz zakładów pracy pochodzi z ujęć powierzchniowych – z rzek oraz specjalnie przygotowanych zbiorników retencyjnych rozlokowanych w regionie.

- To celowe i kontrolowane działanie. Wykorzystując w tak dużym stopniu wody powierzchniowe, świadomie ograniczamy eksploatację cennych zasobów wód podziemnych. Dlaczego to takie ważne? Wody głębinowe są naturalnym, podziemnym magazynem czystej wody. Ich proces odtwarzania i naturalnego filtrowania trwa jednak znacznie dłużej niż w przypadku zbiorników otwartych. Z tego powodu powinny być one traktowane z najwyższą ostrożnością – podkreślają przedstawiciele GPW

Strategiczna rezerwa regionu

Wody podziemne to nic innego jak nasz strategiczny kapitał – rezerwa dla przyszłych pokoleń oraz zabezpieczenie na wypadek ekstremalnych kryzysów hydrologicznych. Korzystając z tych zasobów tylko w niezbędnym stopniu, dbamy o to, by w przyszłości Śląsk nie musiał mierzyć się z problemem całkowitego braku bezpiecznych źródeł zaopatrzenia w wodę.

Odpowiedzialne zarządzanie tym cennym zasobem tu i teraz to nie tylko kwestia ekologii, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wodnego całego regionu. Dzięki technologiom oczyszczania woda pobierana z rzek i zbiorników po uzdatnieniu spełnia najwyższe standardy jakościowe, zaspokajając codzienne zapotrzebowanie aglomeracji.

Zrównoważony rozwój w praktyce

Działania podejmowane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów są podręcznikowym przykładem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zasobów naturalnych. Zrównoważone oznacza w tym przypadku idealną równowagę: z jednej strony GPW elastycznie i bez zakłóceń odpowiada na bieżące potrzeby mieszkańców i przemysłu, z drugiej zaś – wykazuje dalekowzroczność, chroniąc najcenniejsze i najwolniej odnawialne rezerwy wodne.

- Świadomość, że woda jest zasobem ograniczonym, wymaga od nas działań wyprzedzających. Strategia oparta na wodach powierzchniowych to inwestycja w przyszłość. To gwarancja, że kolejne pokolenia, które będą żyć i pracować na Górnym Śląsku, również będą mogły cieszyć się bezpiecznym dostępem do tego życiodajnego zasobu – podsumowują przedstawiciele GPW.