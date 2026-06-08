Przejście przez Wrota Piekieł, kajakowa wyprawa o zachodzie słońca, przejażdżka kultowym „ogórkiem”, zwiedzanie podziemnych schronów i średniowiecznych zamków czy retro potańcówka – to tylko część atrakcji, które przygotowano dla uczestników kolejnej edycji festiwalu Kierunek GZM, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r.

U progu wakacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która składa się z 41 bardzo różnorodnych miast i gmin, po raz kolejny będzie miejscem mikroturystycznych odkryć.

Przejście przez Wrota Piekieł, kajakowa wyprawa o zachodzie słońca, przejażdżka kultowym „ogórkiem”, zwiedzanie podziemnych schronów i średniowiecznych zamków czy retro potańcówka – to tylko część atrakcji, które przygotowano dla uczestników kolejnej edycji festiwalu Kierunek GZM, który odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r.

U progu wakacji Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która składa się z 41 bardzo różnorodnych miast i gmin, po raz kolejny będzie miejscem mikroturystycznych odkryć. Na mieszkańców i turystów czeka aż 265 wyjątkowych mikrowypraw oraz 4 niezwykłe wydarzenia specjalne.

Święto lokalności i nieodkrytych historii

Kierunek GZM to największy w Polsce festiwal mikrowypraw, który co roku udowadnia, że najbardziej fascynujące przygody kryją się tuż za rogiem. Wydarzenie odbywa się cyklicznie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przełomie czerwca i lipca – co jest bezpośrednio powiązane z rocznicą jej powstania (1 lipca 2017 r.). Jubileuszowa, piąta edycja wydarzenia to zaproszenie do spojrzenia na region z zupełnie nowej perspektywy.

– Kierunek GZM to wyjątkowa okazja, by odkryć miejsca, które często mijamy na co dzień, nie znając ich historii i niezwykłych opowieści. To święto lokalności, pasji i wspólnego poznawania naszej Metropolii. To także wspaniali przewodnicy, znane i mniej znane atrakcje oraz lokalne skarby, które pokazują, jak różnorodna, inspirująca i bogata w historię jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Zapraszam mieszkańców i gości do udziału w setkach mikrowypraw, spacerów i wydarzeń, które pozwolą spojrzeć na nasz region z zupełnie nowej perspektywy – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Od Wrót Piekieł po dach katedry

W programie tegorocznego festiwalu znalazły się miejsca i atrakcje, które na co dzień bywają niedostępne lub ukryte przed wzrokiem przechodniów. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić zarówno średniowieczne zamki, perły śląskiego industrialu, schrony bojowe, ruiny teatru czy… dach katedry.

Festiwal oferuje unikalne doświadczenia: od przejażdżki zabytkową windą paciorkową, przez wyprawę kultowym „ogórkiem” na śluzę, aż po przejście przez tajemnicze Wrota Piekieł. Jak zapewniają organizatorzy, coś dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy dzikości w sercu miasta, jak i poszukiwacze megalitów czy ceramicznych ornamentów w miejskiej architekturze.

Cztery wyjątkowe wydarzenia specjalne

Oprócz setek regularnych spacerów organizatorzy festiwalu przygotowali cztery wydarzenia specjalne. Jednym z nich jest Śniadanie kulturalne GZM w Gliwicach, a kolejną atrakcję stanowi rozświetlenie Bytomia, podczas którego odbędzie się uroczyste odpalenie unikatowego neonu.

Ofertę uzupełniają imprezy taneczne, w tym plenerowe Metrodisco na katowickich Sztauwajerach oraz Retrodisco w Muzeum Historii Polski Ludowej w Rudzie Śląskiej, czyli taneczny powrót do przeszłości.

Mikroturystyka – trend, który łączy pokolenia

W GZM podkreślają, że festiwal wyrasta na absolutnego pioniera i lidera mikroturystyki w Polsce, „skutecznie popularyzując ideę uważnego podróżowania oraz głębokiego doświadczania lokalnego dziedzictwa”.

– Kierunek GZM to dowód na to, że aby przeżyć niesamowitą przygodę, wcale nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata. Prawdziwa magia tkwi w odkrywaniu na nowo miejsc, które mijamy każdego dnia, i pozwalaniu, by zaskoczyły nas swoją historią, klimatem i energią. Nasz festiwal udowadnia, że Metropolia to nie tylko punkty na mapie, ale przede wszystkim fascynujące opowieści i ludzie, którzy tworzą jej niepowtarzalny charakter – wyjaśnia Daria Kosmala, dyrektor Departamentu Marki i Komunikacji Marketingowej GZM.

Festiwal Kierunek GZM odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2026 r. w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Liczba miejsc na część wypraw jest ograniczona i wymagane są rezerwacje. Pełna lista 265 mikrowypraw oraz szczegóły wydarzeń specjalnych dostępne są na stronie internetowej kierunekgzm.pl.

