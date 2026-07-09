Wizyta na oddziałach Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Jakie wnioski?

Przedstawiciele firmy K+S (Kali und Salz) zwiedzili oddziały Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Wieliczce i Jaworznie. Spotkanie poświęcone było prezentacji realizowanych inwestycji oraz wymianie doświadczeń branżowych.

Przedstawiciele firmy K+S (Kali und Salz) zwiedzili oddziały Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Wieliczce i Jaworznie. Spotkanie poświęcone było prezentacji realizowanych inwestycji oraz wymianie doświadczeń branżowych.

Goście, jak informuje spółka, odwiedzili oddziały PBSz, zapoznając się z zakresem realizowanych prac, stosowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz organizacją robót prowadzonych przez Spółkę.

Pierwszego dnia delegacja gościła w Dziale Robót Szybowych PBSz w Wieliczce, gdzie zaprezentowano roboty realizowane na zlecenie Kopalni Soli Wieliczka.

- Podczas spotkania omówiono zakres prowadzonych prac, stosowane technologie oraz wyzwania związane z realizacją robót górniczych w obiekcie o szczególnym znaczeniu historycznym. Uczestnicy odwiedzili również teren prowadzonych robót, co stworzyło okazję do wymiany doświadczeń zawodowych i dyskusji na temat rozwiązań stosowanych w branży górniczej - podała spółka w komunikacie.

Uzupełnieniem programu było zwiedzanie Kopalni Soli Wieliczka, podczas którego goście mogli poznać historię i wyjątkowe dziedzictwo tego obiektu.

Drugiego dnia przedstawiciele K+S odwiedzili Oddział PBSz przy szybie Grzegorz w Jaworznie, gdzie realizowana jest inwestycja związana z głębieniem szybu Grzegorz dla Zakładu Górniczego Sobieski, należącego do Południowego Koncernu Węglowego. W trakcie spotkania przedstawiono technologię głębienia szybu, warunki prowadzenia robót, stopień zaawansowania inwestycji oraz rozwiązania techniczne stosowane podczas realizacji przedsięwzięcia. Omówiono również plany inwestycyjne firmy K+S związane z budową szybów w Niemczech.