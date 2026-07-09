Według danych podanych w raportach do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego emisja metanu przez polskich producentów węgla kamiennego w 2024 r. była prowadzona z 47 szybów wentylacyjnych i wyniosła 308 118 ton.

Według danych podanych w raportach do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego emisja metanu przez polskich producentów węgla kamiennego w 2024 r. była prowadzona z 47 szybów wentylacyjnych i wyniosła 308 118 ton.

W 2025 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 616,2 mln m sześć. metanu. W porównaniu z 2024 r. zanotowano spadek łącznej wartości metanowości bezwzględnej kopalń węgla kamiennego o 105,9 mln m sześć.

Zgodnie z art. 20 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 operatorzy kopalń i operatorzy stacji odmetanowania do dnia 5 sierpnia 2025 r., a następnie do 31 maja każdego roku przedkładają właściwym organom raport zawierający dane dotyczące rocznej emisji metanu na poziomie źródła obejmujący ostatni dostępny okres roku kalendarzowego – podał Wyższy Urząd Górniczy.

To aż 47 szybów

Według danych podanych w raportach do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego emisja metanu przez polskich producentów węgla kamiennego w 2024 r. była prowadzona z 47 szybów wentylacyjnych i wyniosła 308 118 ton. Na tą wartość składają się emisje metanu z kopalń silnie metanowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej (157 63 ton, tj. 51.0 proc.), Polskiej Grupy Górniczej S.A. (115 445 ton, tj. 37,5 proc.), Południowego Koncernu Węglowego (26 519 ton, tj. 8,6 proc.) oraz PG SILESIA (8 891 ton, tj. 2,9 proc.).

Do grupy kopalń, które w 2024 r. emitowały najwięcej metanu z szybów wentylacyjnych należą: KWK Borynia-Zofiówka (46 395 ton), KWK Knurów-Szczygłowice (43 728 ton), KWK Pniówek (38 969 ton) oraz KWK ROW (36 966 ton).

Metanu z kopalń ma być mniej

Zgodnie z postanowieniami art. 22 rozporządzenia (UE) 2024/1787 z dniem 1 stycznia 2027 r. w zakresie obowiązku stosowania środków ograniczających emisję metanu wejdzie w życie zakaz uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla emitujących ponad 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, innych niż kopalnie węgla koksowego, który z dniem 1 stycznia 2031 r. ma zostać ograniczony do 3 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Jednak, co bardzo istotne powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji awaryjnych, a podjęte środki ograniczające emisję metanu nie mogą prowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa pracowników.

Rozporządzenie precyzuje, że progi te stosuje się rocznie na kopalnię oraz na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń węgla. W przypadku polskiego górnictwa węgla powyższe rygory dotyczą tylko operatorów, takich jak Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy oraz PG SILESIA, gdyż kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej należą do grupy kopalń węgla koksowego.