Już 13 czerwca 2026 r. odbędzie się XV Muszlownik Murcki Festiwal - wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy.

Już 13 czerwca 2026 r. odbędzie się XV Muszlownik Murcki Festiwal - wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy.

Jak co roku, przygotowano mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Podczas tegorocznego wydarzenia na scenie pojawią się: Armia, Zenek Grabowski, GAGA Zielone Żabki, Darek Dusza i Demony, Procurator, Lizak Spod Szafy, To Nie Jest KNŻ.

- Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które łączy różne muzyczne światy, dobrą energię i letni klimat pod gołym niebem - zachęcają organizatorzy.

Dla uczestników festiwalu przygotowano też Muszlownik Psytrance Beach, czylu przestrzeń pełną psychodelicznego transu, tańca i niepowtarzalnej energii pod gołym niebem oraz Muszlownik Chill Zone – miejsce na odpoczynek, ambientowe dźwięki i złapanie oddechu w otoczeniu natury.

W Murckach znajduje się park z muszlą koncertową wybudowaną przez górników. Od lat odbywa się tam Muszlownik Murcki Festiwal. Tak o tym wydarzeniu pisaliśmy w ubiegłym roku.

Wstęp na festiwal jest bezpłatny, a jego lokalizacja to Park Murckowski, ul. Pawła Kołodzieja.