Po szychcie

Wielkie muzyczne święto w Parku Murckowskim. Zagrają Armia i Zenek Grabowski

Już 13 czerwca 2026 r. odbędzie się XV Muszlownik Murcki Festiwal - wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

13 czerwca 2026, 07:42

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Muszlownik Festiwal, zdjęcie z XIV edycji

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Już 13 czerwca 2026 r. odbędzie się XV Muszlownik Murcki Festiwal - wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny dzielnicy.

Jak co roku, przygotowano mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Podczas tegorocznego wydarzenia na scenie pojawią się: Armia, Zenek Grabowski, GAGA Zielone Żabki, Darek Dusza i Demony, Procurator, Lizak Spod Szafy, To Nie Jest KNŻ.

- Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które łączy różne muzyczne światy, dobrą energię i letni klimat pod gołym niebem - zachęcają organizatorzy.

Dla uczestników festiwalu przygotowano też Muszlownik Psytrance Beach, czylu przestrzeń pełną psychodelicznego transu, tańca i niepowtarzalnej energii pod gołym niebem oraz Muszlownik Chill Zone – miejsce na odpoczynek, ambientowe dźwięki i złapanie oddechu w otoczeniu natury.

W Murckach znajduje się park z muszlą koncertową wybudowaną przez górników. Od lat odbywa się tam Muszlownik Murcki Festiwal. Tak o tym wydarzeniu pisaliśmy w ubiegłym roku.

Wstęp na festiwal jest bezpłatny, a jego lokalizacja to Park Murckowski, ul. Pawła Kołodzieja.

Powiązane tematy:

muszlownik murcki festiwal muzyka

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Kultura

Milionowe inwestycje w zabytkowej kopalni

Jedne z największych atrakcji turystycznych naszego regionu będą zrewitalizowane. Inwestycje czekają Zabytkową Kopalnię Guido oraz Strefę Carnall. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało na zaplanowane tam prace unijne dofinansowanie.

Kultura

Rozruch Maszyn Industriady 2026 - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson

To będzie artystyczna podróż między tradycją a technologią - 12 czerwca w Galerii Szyb Wilson w Katowicach odbędzie się Rozruch Maszyn Industriady 2026. W programie wyjątkowe spektakle, nowoczesne multimedia i teatr uliczny. - Wydarzenie będzie efektownym prologiem przed weekendową Industriadą, organizowaną w 48 obiektach na terenie województwa śląskiego – podkreślają w Instytucie im. Wojciecha Korfantego, który organizuje festiwal.

Historia

W kopalni będzie akcja poszukiwawcza kombajnu ścianowego

W zabrzańskiej kopalni szykuje się sensacja! Już w poniedziałek 15 czerwca w podziemiach kopalni Guido zaplanowano akcję poszukiwawczo-rekonesansową. Jej celem będzie potwierdzenie, czy pozostawiono tam element prototypowego kombajnu ścianowego KDS-1 w wyrobiskach dawnej Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300.

Hobby

A po szychcie na motocykl. Oto górnicza załoga

Grupa 30 pracowników Zakładu Górniczego Janina, których łączy zamiłowanie do motocykli, uczestniczyła w kolejnym integracyjnym wyjeździe. Tym razem bazą był Karpacz Górny.