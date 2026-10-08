Dolny Śląsk należy do najbogatszych regionów Polski pod względem surowców. Złoża rud miedzi i srebra, surowce skalne i liczne inne kopaliny od dawna stanowią podstawę jego rozwoju gospodarczego.

Dolny Śląsk należy do najbogatszych regionów Polski pod względem surowców. Złoża rud miedzi i srebra, surowce skalne i liczne inne kopaliny od dawna stanowią podstawę jego rozwoju gospodarczego.

Wielki powrót górniczych tradycji do Wrocławia. A wszystko za sprawą Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, który odwołuje się do dawnych zwyczajów uczelni. Już w piątek, 9 października ulicami miasta przejdzie górniczy korowód. W taki oto sposób uczelnia zainauguruje nowy rok akademicki. Wcześniej na wrocławskim Rynku, obok Pomnika Aleksandra Fredry, przy Starym Ratuszu, można będzie obejrzeć wystawę plenerową „Skarby Dolnego Śląska. Surowce mineralne, które budują naszą przyszłość”. W trakcie uroczystości górniczy korowód przejdzie ulicami miasta na teren kampusu uczelni. Tam też będzie można oglądać wystawę w kolejnych dniach.

Dolny Śląsk należy do najbogatszych regionów Polski pod względem surowców. Złoża rud miedzi i srebra, surowce skalne i liczne inne kopaliny od dawna stanowią podstawę jego rozwoju gospodarczego.

- Dziś są one szczególnie istotne dla bezpieczeństwa surowcowego kraju, transformacji energetycznej, budownictwa, infrastruktury oraz rozwoju nowoczesnych technologii – zwraca uwagę prof. inż. Robert Król, kierownik Katedry Górnictwa Politechniki Wrocławskiej zapowiadając jednocześnie VI edycji konferencji „Tradycje i Innowacje w Górnictwie”, która w tym roku poświęcona zostanie właśnie górnictwu Dolnego Śląska, jego współczesnym wyzwaniom, zagrożeniom oraz perspektywom rozwoju, która odbędzie się w dniach 26-27 listopada br.

Organizowana jest przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz bezpośredniej rozmowy przedstawicieli nauki, przemysłu i administracji. Szczególne miejsce w programie zajmą zagadnienia związane z bezpieczeństwem surowcowym kraju, przyszłością górnictwa Dolnego Śląska oraz rolą sektora wydobywczego w warunkach transformacji energetycznej. Omawiane będzie bezpieczeństwo surowcowe Polski, aktualne wyzwania i zagrożenia sektora górniczego, transformacja energetyczna, nowe technologie w górnictwie, perspektywy rozwoju górnictwa Dolnego Śląska, a także współpraca nauki, przemysłu i administracji.

Debata o bezpieczeństwie surowcowym Polski

Bezpieczeństwo surowcowe Polski, przyszłość dolnośląskiego górnictwa oraz rola regionu w procesie transformacji energetycznej były już wcześniej tematami spotkania przedstawicieli samorządu, nauki i przemysłu. Głos zabrali m.in.: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, prof. Robert Król, kierownik Katedry Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, mec. Hubert Schwarz specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, szczególnie w prawie geologicznym i górniczym, autor szeregu publikacji na ten temat oraz dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Jednym z istotnych tematów dyskusji była inicjatywa powołania Dolnośląskiej Rady Surowcowej – organu doradczego Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jej zadaniem mogłoby być łączenie kompetencji i doświadczeń przedstawicieli samorządu, środowiska naukowego oraz przemysłu, a także wspieranie działań związanych z odpowiedzialnym i perspektywicznym gospodarowaniem zasobami naturalnymi regionu.

Dyskusja wpisała się w aktualne wyzwania stojące przed Polską i Dolnym Śląskiem. Bezpieczeństwo surowcowe, rozwój nowoczesnych technologii, transformacja energetyczna oraz konkurencyjność gospodarki to obszary, które coraz silniej wzajemnie się przenikają i wymagają współpracy różnych środowisk.

Wystawa towarzysząca inauguracji nowego roku akademickiego w Politechnice Wrocławskiej również odnosi się bogatych tradycji surowcowych Dolnego Śląska. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom Wrocławia i osobom odwiedzającym miasto, że surowce mineralne są nie tylko częścią geologicznego i przemysłowego dziedzictwa Dolnego Śląska, lecz przede wszystkim zasobem, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie i rozwój współczesnej gospodarki. Ekspozycja przybliża różnorodność dolnośląskich kopalin, miejsca ich występowania oraz - co szczególnie istotne - ich praktyczne zastosowania.

Dolny Śląska od wieków bogactwem ziemi stoi

- Ekspozycja ma również zachęcić do spojrzenia na współczesne górnictwo z szerszej perspektywy - jako na nowoczesną gałąź gospodarki, dostarczającą surowców niezbędnych dla przemysłu, energetyki, transportu, budownictwa, cyfryzacji i nowych technologii. Ma być nie tylko źródłem wiedzy, ale również okazją do zatrzymania się na chwilę w przestrzeni miasta i refleksji nad tym, jak wiele przedmiotów, technologii i elementów otaczającej nas infrastruktury zaczyna swoją historię właśnie od surowca wydobytego z ziemi – mów prof. inż. Robert Król.

- Od wieków czerpiemy swoją siłę z bogactwa tej ziemi. Dziś surowce są jednym z fundamentów dynamicznego rozwoju naszego regionu – jego przemysłu, infrastruktury i nowoczesnej gospodarki. Jako gospodarz Dolnego Śląska jestem dumny z tego wyjątkowego potencjału. Warto go poznać, bo to na nim budujemy naszą przyszłość – zwraca uwagę Paweł Gancarz, marszałek Województwa Dolnośląskiego.

- Dolny Śląsk należy do najważniejszych regionów surowcowych Polski – od złóż rud metali po bogactwo kopalin skalnych. Rozpoznawanie, dokumentowanie i ochrona zasobów geologicznych stanowią istotny element bezpieczeństwa surowcowego państwa, a związane z nimi zadania należą do kluczowych kompetencji Państwowej Służby Geologicznej. Cieszę się, że tę wiedzę i wielowiekowe tradycje górnicze regionu, rozwijane dziś także przez Politechnikę Wrocławską, możemy przybliżyć mieszkańcom Wrocławia i gościom odwiedzającym miasto – podkreśla z kolei dr Olimpia Kozłowska, zastępca dyrektora ds. państwowej służby geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB.

- Surowce to fundament bezpieczeństwa i rozwoju nowoczesnej gospodarki. Dolny Śląsk dysponuje wyjątkowym potencjałem, który doskonale wpisuje się w cele Polityki Surowcowej Państwa. To właśnie dostęp do własnych zasobów będzie w coraz większym stopniu decydował o konkurencyjności i niezależności polskiej gospodarki – akcentuje prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju.