Kraj i Świat

Wielki Piec z Rudy Śląskiej zrobił wrażenie w Kraju Basków

W czasie Międzynarodowego Spotkania Wielkich Pieców w Kraju Basków zaprezentowano efekty rewitalizacji zabytkowego obiektu Huty Pokój. 

Robert Passia

Robert Passia

29 października 2026, 11:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Wielki Piec FB

Zespół pracujący przy rewitalizacji Wielkiego Pieca odwiedził Kraj Basków.

fot: Wielki Piec FB

W czasie Międzynarodowego Spotkania Wielkich Pieców w Kraju Basków zaprezentowano efekty rewitalizacji zabytkowego obiektu Huty Pokój. 

Członkowie zespołu pracującego nad projektem Wielkiego Pieca zostali zaproszeni do Bilbao przez tamtejszy samorząd. Okazją było ukończenie procesu adaptacji do nowych funkcji odpowiednika rudzkiego zabytku, czyli Wielkiego Pieca nr 1 w pobliskim Sestao. To jeden z najważniejszych zabytków poprzemysłowych w Kraju Basków, a także symbol dawnego zagłębia hutniczego Bilbao. W 2005 roku został on uznany za zabytek kultury i od tamtego czasu przechodził kolejne etapy adaptacji do funkcji kulturalnych, edukacyjnych oraz turystycznych.

Mogliśmy nie tylko zobaczyć jak się to robi nad Zatoką Biskajską, ale przede wszystkim zaprezentować rudzki projekt europejskiemu środowisku konserwatorów, interpretatorów i menedżerów dziedzictwa przemysłowego – czytamy w mediach społecznościowych Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej.

Była to okazja, by zaprezentować wizję stojącą za rewitalizacją poprzemysłowego symbolu Rudy Śląskiej. Jak czytamy w mediach społecznościowych, w kuluarach spotkania padła rownież propozycja stworzenia międzynarodowej sieci współpracy wielkich pieców.

W spotkaniu w Kraju Basków wzięli też udział przedstawiciele niemieckiego Henrichshütte z Hattingen oraz kompleksu Belval z Luxembourga. 

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