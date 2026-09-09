Ekoprofity

Wielki finał „Ekoprzedszkolaka 2026”. 75 przedszkoli z dotacjami na zielone przestrzenie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

9 września 2026, 15:22
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Finał konkursu "Ekoprzedszkolak 2026"

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Ekoprzedszkolak 66 Ekoprzedszkolak 64 Ekoprzedszkolak 63

+64 Zobacz galerię

Ekoprzedszkolak 62 Ekoprzedszkolak 67

Galeria
(67 zdjęć)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.

Rekordowe zainteresowanie i cel programu

Premierowa edycja „Ekoprzedszkolaka” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska przedszkolnego i samorządów. Łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła 3 716 576,87 zł.

Celem konkursu jest tworzenie przy przedszkolach zielonych przestrzeni edukacyjnych – mini ogrodów botanicznych i mini arboretów. Mają one pełnić funkcję naturalnych „klas pod chmurką”, w których dzieci uczą się ekologii i przyrody poprzez bezpośredni kontakt z roślinami, wodą, owadami i innymi elementami przyrody.

Jak działało dofinansowanie?

Dotacje były przyznawane z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu:

  • maksymalna kwota dotacji na jedną placówkę: 50 000 zł,
  • przy koszcie całkowitym zadania nie mniejszym niż 62 500 zł,
  • dofinansowanie mogło wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

W praktyce wiele wyróżnionych przedszkoli otrzymało właśnie maksymalne wsparcie – po 50 tys. zł – na realizację projektów mini ogrodów botanicznych. Przykładowo takie kwoty trafiły m.in. do placówek w Pszczynie, Chorzowie czy Zabrzu.

Gala finałowa i deklaracja kontynuacji

Uroczysta gala finałowa odbyła się 8 września 2026 r. w Katowicach. Podczas wydarzenia podsumowano pierwszą edycję konkursu i nagrodzono laureatów.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel zapowiedział, że konkurs będzie kontynuowany.

- Liczę bardzo mocno, że nasz Ekoprzedszkolak będzie rozwijał się tak dobrze jak flagowe konkursy – Zielona Pracownia czy EkoPracownia pod Chmurką – powiedział Pindel.

Fundusz podkreśla, że intencją programu było, aby wiedza ekologiczna nie była przekazywana tylko z podręczników, ale żeby dzieci mogły jej „dotknąć, doświadczyć, poznać” w codziennych zajęciach na świeżym powietrzu.

Przykłady zrealizowanych projektów

W ramach „Ekoprzedszkolaka 2026” w przedszkolach powstaną m.in.:

  • mini ogrody botaniczne i mini arboreta z różnymi gatunkami roślin,
  • warzywniaki i miniszklarnie,
  • wiaty edukacyjne i miejsca do prowadzenia zajęć przyrodniczych,
  • strefy tematyczne (np. związane z bioróżnorodnością, wodą, owadami).

Dwa zabrzańskie przedszkola (nr 41 i nr 3) zyskają dzięki temu nowe przestrzenie do nauki i zabawy z elementami takimi jak warzywniaki, miniszklarnie i wiaty edukacyjne. W Chorzowie Przedszkole nr 3 zrealizuje projekt „Trójka w świecie natury: od bioróżnorodności do dziecięcej wrażliwości”, w ramach którego duży teren placówki zostanie podzielony na strefy tematyczne.

Miejsce „Ekoprzedszkolaka” w ofercie WFOŚiGW

„Ekoprzedszkolak” wpisuje się w szerszą ofertę funduszu skierowaną do placówek oświatowych. Obok niego WFOŚiGW w Katowicach prowadzi m.in. konkursy:

  • „Zielona Pracownia” – wsparcie pracowni ekologicznych w szkołach,
  • „EkoPracownia pod Chmurką” – dofinansowanie plenerowych pracowni przyrodniczych na terenach szkół.

Fundusz wskazuje, że w 2026 r. dysponuje rekordowym budżetem przekraczającym 1 mld zł, co pozwala na rozwijanie takich programów i zwiększanie liczby wspieranych inwestycji ekologicznych w regionie.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Powiązane tematy:

wfośigw w katowicach Ekoprzedszkolak

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Ekoprofity

WFOŚiGW w Katowicach wznawia nabór na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Samorządy mogą sfinansować nawet 100% kosztów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków na finansowanie usuwania azbestu z gospodarstw rolnych. Program realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu NFOŚiGW, a środki trafią do samorządów, które zrealizują zadania w imieniu rolników – ostatecznych beneficjentów Działania A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Ekoprofity

95 szkół w Śląskiem zyska „Ekopracownie pod chmurką”. WFOŚiGW w Katowicach ogłosił laureatów 2026

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.

EkoObiektyw

Ponad 8 km nowej kanalizacji w gminie Kozy. WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje inwestycję za 8,2 mln zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.

EkoObiektyw

WFOŚiGW w Katowicach podsumował konkurs „Bezpieczny Strażak 2026”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podsumował tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny Strażak” w centralnej części województwa śląskiego. Wyróżniono aż 130 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska regionu.