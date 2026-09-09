Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach podsumował pierwszą, pilotażową edycję konkursu „Ekoprzedszkolak”. Do projektu zgłosiło się 141 placówek, a dofinansowanie otrzymało 75 przedszkoli samorządowych z całego województwa śląskiego.

Rekordowe zainteresowanie i cel programu

Premierowa edycja „Ekoprzedszkolaka” spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska przedszkolnego i samorządów. Łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła 3 716 576,87 zł.

Celem konkursu jest tworzenie przy przedszkolach zielonych przestrzeni edukacyjnych – mini ogrodów botanicznych i mini arboretów. Mają one pełnić funkcję naturalnych „klas pod chmurką”, w których dzieci uczą się ekologii i przyrody poprzez bezpośredni kontakt z roślinami, wodą, owadami i innymi elementami przyrody.

Jak działało dofinansowanie?

Dotacje były przyznawane z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych funduszu:

maksymalna kwota dotacji na jedną placówkę: 50 000 zł,

przy koszcie całkowitym zadania nie mniejszym niż 62 500 zł,

dofinansowanie mogło wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

W praktyce wiele wyróżnionych przedszkoli otrzymało właśnie maksymalne wsparcie – po 50 tys. zł – na realizację projektów mini ogrodów botanicznych. Przykładowo takie kwoty trafiły m.in. do placówek w Pszczynie, Chorzowie czy Zabrzu.

Gala finałowa i deklaracja kontynuacji

Uroczysta gala finałowa odbyła się 8 września 2026 r. w Katowicach. Podczas wydarzenia podsumowano pierwszą edycję konkursu i nagrodzono laureatów.

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Mateusz Pindel zapowiedział, że konkurs będzie kontynuowany.

- Liczę bardzo mocno, że nasz Ekoprzedszkolak będzie rozwijał się tak dobrze jak flagowe konkursy – Zielona Pracownia czy EkoPracownia pod Chmurką – powiedział Pindel.

Fundusz podkreśla, że intencją programu było, aby wiedza ekologiczna nie była przekazywana tylko z podręczników, ale żeby dzieci mogły jej „dotknąć, doświadczyć, poznać” w codziennych zajęciach na świeżym powietrzu.

Przykłady zrealizowanych projektów

W ramach „Ekoprzedszkolaka 2026” w przedszkolach powstaną m.in.:

mini ogrody botaniczne i mini arboreta z różnymi gatunkami roślin,

warzywniaki i miniszklarnie,

wiaty edukacyjne i miejsca do prowadzenia zajęć przyrodniczych,

strefy tematyczne (np. związane z bioróżnorodnością, wodą, owadami).

Dwa zabrzańskie przedszkola (nr 41 i nr 3) zyskają dzięki temu nowe przestrzenie do nauki i zabawy z elementami takimi jak warzywniaki, miniszklarnie i wiaty edukacyjne. W Chorzowie Przedszkole nr 3 zrealizuje projekt „Trójka w świecie natury: od bioróżnorodności do dziecięcej wrażliwości”, w ramach którego duży teren placówki zostanie podzielony na strefy tematyczne.

Miejsce „Ekoprzedszkolaka” w ofercie WFOŚiGW

„Ekoprzedszkolak” wpisuje się w szerszą ofertę funduszu skierowaną do placówek oświatowych. Obok niego WFOŚiGW w Katowicach prowadzi m.in. konkursy:

„Zielona Pracownia” – wsparcie pracowni ekologicznych w szkołach,

„EkoPracownia pod Chmurką” – dofinansowanie plenerowych pracowni przyrodniczych na terenach szkół.

Fundusz wskazuje, że w 2026 r. dysponuje rekordowym budżetem przekraczającym 1 mld zł, co pozwala na rozwijanie takich programów i zwiększanie liczby wspieranych inwestycji ekologicznych w regionie.