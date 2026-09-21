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Program Mikroretencja na fali. W Śląskiem wpłynęło już ponad 1700 wniosków

Mieszkańcy województwa śląskiego coraz chętniej inwestują w domowe systemy retencji wody. Od startu naboru w programie Mikroretencja wpłynęło 1720 wniosków o łącznej wartości ponad 12 mln zł - informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

21 września 2026, 13:21
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

WFOŚiGW w Katowicach realizuje program "Mikroretencja"

fot: WFOŚiGW w Katowicach

Mieszkańcy województwa śląskiego coraz chętniej inwestują w domowe systemy retencji wody. Od startu naboru w programie Mikroretencja wpłynęło 1720 wniosków o łącznej wartości ponad 12 mln zł - informują w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rekordowe zainteresowanie programem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował, że w okresie od 22 czerwca do 17 września 2026 r. mieszkańcy regionu złożyli wnioski na łączną kwotę 12 164 343,50 zł. Rosnąca liczba chętnych świadczy o zwiększonej świadomości ekologicznej i potrzebie oszczędnego gospodarowania wodą w warunkach coraz częstszych okresów suszy.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z programu mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonych na terenie województwa śląskiego,
  • właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści domów jednorodzinnych.

Warunkiem jest, aby nieruchomość nie otrzymała wcześniej wsparcia z programu „Moja Woda”.

Na co przeznaczono dotację?

Program Mikroretencja finansuje kompleksowe instalacje do zbierania, magazynowania, retencjonowania i ponownego wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Dofinansowanie obejmuje:

  • zakup i montaż naziemnych lub podziemnych zbiorników na deszczówkę,
  • instalacje umożliwiające wykorzystanie zgromadzonej wody do podlewania ogrodów i terenów zielonych,
  • niezbędne elementy systemów mikroretencji, w tym urządzenia do zbierania wody z dachów, chodników i podjazdów,
  • rozwiązania do retencjonowania wody w gruncie.

Wsparcie można uzyskać na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie takich instalacji.

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dotacji to 90% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 8000 zł. Środki są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym dotacja obejmuje wydatki poniesione od 1 lipca 2024 r.

Minimalne wymagania projektu to:

  • wartość kosztów kwalifikowanych: co najmniej 2000 zł,
  • suma pojemności zbiorników do magazynowania wody opadowej: minimum 2 m³,
  • powierzchnia, z której retencjonowana jest woda: co najmniej 50 m².

Dlaczego warto inwestować w mikroretencję?

Zatrzymywanie deszczówki przynosi korzyści zarówno właścicielom nieruchomości, jak i środowisku:

  • pozwala oszczędzać wodę pitną i obniżyć rachunki,
  • zwiększa odporność terenu na suszę i upały,
  • zmniejsza ryzyko podtopień po intensywnych opadach,
  • odciąża systemy kanalizacyjne.

W WFOŚiGW w Katowicach podkreślają, że każdy zatrzymany litr deszczówki to realne wsparcie dla lokalnego środowiska i krok w stronę bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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