95 szkół w Śląskiem zyska „Ekopracownie pod chmurką”. WFOŚiGW w Katowicach ogłosił laureatów 2026
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Ekopracownia pod chmurką
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.
Rekordowe zainteresowanie i rekordowe wsparcie
Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem – wpłynęło aż 170 wniosków o łącznej kwocie wnioskowanej na poziomie 11,67 mln zł. Po weryfikacji zarząd WFOŚiGW przyznał dotacje w wysokości ponad 6,6 mln zł dla 95 najlepszych projektów.
Średnio każda ze zwycięskich szkół otrzyma około 70 tys. zł dofinansowania – taką maksymalną kwotę przyznawano w większości przypadków, często z wymaganym wkładem własnym jednostki samorządu terytorialnego.
Plenerowe laboratoria przyrody zamiast lekcji w klasie
Celem konkursu jest finansowanie tworzenia na terenach szkół wyjątkowych, całorocznych pracowni pod gołym niebem. Mają one umożliwić uczniom bezpośredni kontakt z naturą podczas zajęć z biologii, ekologii, geografii, geologii i innych przedmiotów przyrodniczych.
W takich „ekopracowniach” dzieci i młodzież mogą:
- obserwować rośliny, owady i zjawiska pogodowe w ich naturalnym środowisku,
- prowadzić proste doświadczenia i pomiary (np. przy użyciu stacji meteorologicznych),
- poznawać zależności w ekosystemach „na żywo”, a nie tylko z podręczników.
Które szkoły i gminy zyskały wsparcie?
Wśród laureatów znalazły się placówki z wielu powiatów i miast województwa śląskiego, m.in.:
- Powiat lubliniecki: cztery szkoły (Kochcice, Lubliniec – SP nr 2 i ZSZ, Lubsza) – każda po 70 tys. zł.
- Gmina Pszczyna: dwie szkoły (Rudołtowice i Pszczyna) – łącznie 140 tys. zł.
- Jaworzno: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II.
- Jastrzębie-Zdrój: Szkoła Podstawowa nr 13 oraz SP nr 2 w Zespole Szkół nr 5 – po 70 tys. zł plus wkład miasta.
- Bytom i Radzionków: trzy podstawówki (SP 27 i SP 6 w Bytomiu, SP 4 w Radzionkowie) – po 70 tys. zł każda.
- Sosnowiec: Technikum nr 8 i Technikum nr 7 – łącznie 140 tys. zł.
- Czeladź: SP nr 3 i SP nr 4.
- Gmina Milówka: ZSP w Kamesznicy i SP im. Kopernika – łącznie 140 tys. zł na pracownie „Owady w symbiozie z naturą” i „Cztery pory roku”.
- Gmina Kruszyna: projekt „Pracownia na 4 strony świata” w Lgocie Małej – 70 tys. zł plus wkład gminy.
Pełna lista 95 laureatów została opublikowana na stronie WFOŚiGW w Katowicach.
355 ekopracowni w województwie śląskim
Po zrealizowaniu wszystkich projektów wyłonionych w IV edycji, w województwie śląskim będzie funkcjonować już 355 „Ekopracowni pod chmurką”. To sieć plenerowych miejsc edukacyjnych, z których korzystają uczniowie na co dzień – ucząc się, eksperymentując i odkrywając przyrodę w bezpośrednim kontakcie z nią.
Fundusz podkreśla, że to „kolejny ważny krok w tworzeniu miejsc, w których nauka wychodzi poza szkolne mury”.
Co dalej?
Laureaci przystąpią teraz do realizacji projektów – wyposażenia terenów szkolnych w altany edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, stacje meteorologiczne, zestawy do badań wody i gleby, tablice informacyjne i inne elementy niezbędne do prowadzenia zajęć w plenerze.
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach gratuluje wszystkim zwycięzcom i życzy „wielu inspirujących, pełnych odkryć zajęć na świeżym powietrzu”.
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