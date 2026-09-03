Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach ogłosił listę laureatów konkursu „Ekopracownia pod chmurką 2026”. Dofinansowanie otrzymało 95 placówek oświatowych z całego województwa śląskiego, które łącznie pozyskały ponad 6,6 mln zł na tworzenie plenerowych pracowni przyrodniczych.

Rekordowe zainteresowanie i rekordowe wsparcie

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem – wpłynęło aż 170 wniosków o łącznej kwocie wnioskowanej na poziomie 11,67 mln zł. Po weryfikacji zarząd WFOŚiGW przyznał dotacje w wysokości ponad 6,6 mln zł dla 95 najlepszych projektów.

Średnio każda ze zwycięskich szkół otrzyma około 70 tys. zł dofinansowania – taką maksymalną kwotę przyznawano w większości przypadków, często z wymaganym wkładem własnym jednostki samorządu terytorialnego.

Plenerowe laboratoria przyrody zamiast lekcji w klasie

Celem konkursu jest finansowanie tworzenia na terenach szkół wyjątkowych, całorocznych pracowni pod gołym niebem. Mają one umożliwić uczniom bezpośredni kontakt z naturą podczas zajęć z biologii, ekologii, geografii, geologii i innych przedmiotów przyrodniczych.

W takich „ekopracowniach” dzieci i młodzież mogą:

obserwować rośliny, owady i zjawiska pogodowe w ich naturalnym środowisku,

prowadzić proste doświadczenia i pomiary (np. przy użyciu stacji meteorologicznych),

poznawać zależności w ekosystemach „na żywo”, a nie tylko z podręczników.

Które szkoły i gminy zyskały wsparcie?

Wśród laureatów znalazły się placówki z wielu powiatów i miast województwa śląskiego, m.in.:

Powiat lubliniecki : cztery szkoły (Kochcice, Lubliniec – SP nr 2 i ZSZ, Lubsza) – każda po 70 tys. zł.

Gmina Pszczyna : dwie szkoły (Rudołtowice i Pszczyna) – łącznie 140 tys. zł.

Jaworzno : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II.

Jastrzębie-Zdrój : Szkoła Podstawowa nr 13 oraz SP nr 2 w Zespole Szkół nr 5 – po 70 tys. zł plus wkład miasta.

Bytom i Radzionków : trzy podstawówki (SP 27 i SP 6 w Bytomiu, SP 4 w Radzionkowie) – po 70 tys. zł każda.

Sosnowiec : Technikum nr 8 i Technikum nr 7 – łącznie 140 tys. zł.

Czeladź : SP nr 3 i SP nr 4.

Gmina Milówka : ZSP w Kamesznicy i SP im. Kopernika – łącznie 140 tys. zł na pracownie „Owady w symbiozie z naturą” i „Cztery pory roku”.

Gmina Kruszyna: projekt „Pracownia na 4 strony świata” w Lgocie Małej – 70 tys. zł plus wkład gminy.

Pełna lista 95 laureatów została opublikowana na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

355 ekopracowni w województwie śląskim

Po zrealizowaniu wszystkich projektów wyłonionych w IV edycji, w województwie śląskim będzie funkcjonować już 355 „Ekopracowni pod chmurką”. To sieć plenerowych miejsc edukacyjnych, z których korzystają uczniowie na co dzień – ucząc się, eksperymentując i odkrywając przyrodę w bezpośrednim kontakcie z nią.

Fundusz podkreśla, że to „kolejny ważny krok w tworzeniu miejsc, w których nauka wychodzi poza szkolne mury”.

Co dalej?

Laureaci przystąpią teraz do realizacji projektów – wyposażenia terenów szkolnych w altany edukacyjne, ścieżki przyrodnicze, stacje meteorologiczne, zestawy do badań wody i gleby, tablice informacyjne i inne elementy niezbędne do prowadzenia zajęć w plenerze.

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach gratuluje wszystkim zwycięzcom i życzy „wielu inspirujących, pełnych odkryć zajęć na świeżym powietrzu”.